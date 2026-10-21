롯데 이시아폴리스점, ‘강아지 기다려! 챌린지’ 개최

롯데아울렛 이시아폴리스점은 오는 24일 오후 4시, 가을 나들이 시즌을 맞아 반려견과 보호자가 함께 참여하는 ‘강아지 기다려! 챌린지’를 개최한다.

이번 행사는 반려동물을 가족처럼 여기는 고객을 위한 참여형 이벤트다. 보호자가 ‘기다려!’ 신호를 보내면 반려견이 지정된 위치에서 얼마나 오래 움직이지 않고 기다리는지를 겨루는 방식으로 진행된다.

현장 관람은 별도 신청 없이 누구나 가능해 주말에 아울렛을 찾는 고객들에게 색다른 볼거리를 제공할 예정이다.

참가 대상은 총 60마리다. 예선은 A조와 B조로 나눠 각 30마리씩 진행하며, 예선을 통과한 반려견은 본선에서 최종 순위를 겨룬다. 우수한 성적을 거둔 상위 6개 팀에는 롯데상품권을 증정하며, 참가자 전원에게도 소정의 참가상을 제공한다.

참가 신청은 롯데백화점 앱(APP)을 통해 선착순으로 접수할 수 있다.

최종훈 롯데아울렛 이시아폴리스점장은 “가을 나들이 시즌을 맞아 반려견과 보호자가 함께 참여할 수 있는 이색 대회를 마련했다”며 “앞으로도 다양한 고객이 반려동물과 함께 즐길 수 있는 체험형 콘텐츠를 선보이겠다”고 말했다.