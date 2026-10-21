경산지식산업지구 진입도로 중 '지식1교차로~지방도909호선' 일부구간 19일부터 우선 개통

▲경산지식산업지구 진입도로 가운데 '지식1교차로~지방도909호선'까지의 일부구간을 10월 19일부터 우선 개통했다ⓒ경산시 제공

경북 경산시는 경산지식산업지구 진입도로 가운데 '지식1교차로~지방도909호선'까지의 일부구간을 지난 19일부터 우선 개통한다고 밝혔다.

경산지식산업지구 진입도로 개설공사는 지식산업지구와 주변 지역을 연결하는 도로망을 확충, 교통 접근성 향상과 지역 주민들의 통행 편의 증진, 지구 내 입주기업의 물류 수송을 지원하고, 지역 간 원활한 교통 흐름을 확보하기 위해 추진하는 사업이다.

경산시와 대구경북경제자유구역청은 총사업비 1천872억 원을 투입해 총연장 7.31km, 폭 15~18m 규모의 도로 개설을 추진하고 있으며, ‘지난 2023년 기 개통구간 1.76km와 이번 공사가 완료된 2.61km 구간을 포함한 4.37km를 우선 개통함으로써 시민들이 편리하게 이용할 수 있도록 했다.

이번 일부 구간 개통으로 기존 도로를 이용하던 차량의 통행 여건이 개선되고, 경산지식산업지구 및 인근 지역의 접근성이 향상될 것으로 기대된다.

특히 출·퇴근 시간대 교통량 분산과 산업단지 입주기업의 물류 이동 편의 증진에도 기여할 것으로 전망된다.

경산시는 미개통 구간에 대해서도 잔여 공정을 차질 없이 추진해 도로 전체 구간을 조속히 개통할 수 있도록 노력할 계획이다.

조현일 경산시장은 “이번 진입도로 일부 구간 개통이 시민들의 교통 불편을 줄이고 경산지식산업지구의 접근성을 높이는 계기가 되길 기대한다”며 “앞으로도 남은 구간의 공사를 차질 없이 추진하여 시민들이 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 도로 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.