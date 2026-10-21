[속보] 한동훈, 대통령 후보 적합도 18.7%로 1위…뒤 이어 김민석·장동혁

차기 대선 후보 적합도에서 무소속 한동훈 의원이 가장 높은 지지율을 기록했다는 여론 조사 결과가 21일 나왔다.

스트레이트뉴스가 여론조사업체 조원씨앤아이에 의뢰해 지난 17~19일 전국 만 18세 이상 남녀 2000명을 대상으로 차기 대통령 후보 적합도를 물은 결과, 한 의원은 18.7%로 1위를 기록했다. 이어 더불어민주당 김민석 대표 13.8%, 국민의힘 장동혁 대표 13.7%, 국민의힘 소속인 오세훈 서울시장은 12.0%를 기록했다.

2주 전인 지난 3~5일 실시한 조사와 비교하면 한 의원은 18.8%에서 18.7%로 약보합세를 보였다. 김 대표는 13.8%로 0.6%포인트 하락했고, 장 대표는 1.2%포인트 하락했으며, 오 시장은 2.1%포인트 올랐다.

1위와 2위 격차를 제외하면 전반적으로 오차 범위 내의 격차다.

국민의힘 지지층에서는 장동혁 대표가 31.0%, 한동훈 의원은 30.0%, 오세훈 시장은 23.6%를 기록했다.

민주당 지지층에서는 김민석 대표가 29.4%, 송영길 의원이 13.1%, 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장 12.7%, 정청래 의원이 11.3%, 김부겸 전 총리가 7.5%를 기록했다.

무당층에서는 한동훈 의원이 35.6%, 김민석 대표가 8.6%, 오세훈 시장이 8.4%를 기록했다.

중도층에서는 한동훈 의원이 21.9%, 김민석 대표가 16.2%, 오세훈 시장이 11.5%, 송영길 의원이 8.4%, 조조국 원장이 7.5%, 장동혁 대표가 6.3%였다.

이번 무선 임의전화걸기(RDD)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 실시됐고, 응답률은 3.4%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%포인트였다. 자세한 내용사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.