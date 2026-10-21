의왕시, '재활용품 무인회수기' 8곳 운영… 포인트도 챙기세요

경기 의왕시가 재활용품 분리배출 활성화와 자원순환 실천을 위해 ‘재활용품 무인회수기’를 본격 운영한다고 21일 밝혔다.

재활용품 무인회수기는 라벨을 제거하고 깨끗하게 씻은 음료용 투명페트병을 투입하면 개당 10포인트를 적립해 주는 기기다. 누적 포인트가 2000포인트 이상 쌓이면 모바일 앱을 통해 현금으로 환전받을 수 있다.

▲부곡스포츠센터 앞 재활용품 무인회수기 ⓒ군포시

무인회수기가 설치된 장소는 △ 고천동주민센터 △ 의왕시청소년수련관 △ 부곡스포츠센터 △ 오전로가족공원 △ 계원대학로 △ 내손2동주민센터 △ 포일스포츠센터 △ 백운커뮤니티센터 등 8곳이다. 22일부터 운영을 시작한다.

설치된 기기에는 장애인 등 교통약자도 편리하게 이용할 수 있는 무장애 모델이 적용됐다. 이용을 원하는 시민은 ‘수퍼빈’ 앱을 설치하고 회원가입을 마친 뒤, 가까운 회수기를 찾아 본인 인증 후 투명페트병을 넣으면 된다.

추가 혜택도 제공된다. 앱 내 탄소중립포인트 받기 배너를 통해 '탄소중립포인트 녹색생활실천 누리집'에 가입하면, 투명페트병 50개당 300포인트를 별도로 적립받을 수 있다.

투명페트병은 의류용 섬유 등으로 재활용되는 고품질 자원으로, 2020년 12월부터 시행된 별도 분리배출 제도에 따라 일반 플라스틱과 구분해 배출해야 한다. 시는 이번 무인회수기 도입이 시민들의 자원순환 참여를 끌어올리고 올바른 분리배출 문화를 확산하는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.

김성제 시장은 “시민들의 지속적인 요청에 부응해 무인회수기를 도입한 만큼 많은 관심과 참여를 바란다”며 “앞으로도 자원순환 실천을 생활화할 수 있는 사업을 지속적으로 발굴해 자원순환 선도 도시 의왕시를 만들어 가겠다”고 말했다.