[속보] 소장품 '셀프 출품' 유홍준 관장, 결국 사의 표명…"실수로 가치가 한순간 무너져"

자신의 소장품을 '셀프 출품'해 논란이 된 유홍준 국립중앙박물관장이 사의를 표명했다.

유홍준 국립중앙박물관장은 21일 입장문을 통해 "실추된 박물관의 명예를 바로 세우기 위해서는 제가 관장직에서 물러나는 것이 옳다는 결론에 이르렀다"라고 사퇴 의사를 밝혔다.

유 관장은 "그동안 국민 여러분께서 국립중앙박물관에 보내주신 깊은 신뢰와 우리 박물관 직원들이 쌓아 올린 가치가 저의 개인적인 실수로 한순간에 무너졌다"며 "그간의 모든 비판은 전적으로 저의 책임임을 다시 한 번 분명히 말씀드린다"라고 밝혔다.

유 관장은 그러면서 "이번 일로 인해 실망하고 상처받으신 국민 여러분과 애국지사 유족 분들, 그리고 박물관 직원 분들께 깊이 사죄드린다"며 "박물관 연구직들이 오랜 시간 성심을 다해 준비한 ‘우리들의 밥상’ 특별전의 의의가 이 일로 인해 퇴색되지 않기를 바라는 마음"이라고 했다.

유 관장은 "비록 15개월이라는 짧은 기간이었지만 우리 문화유산의 가치를 지키는 영예로운 일을 할 수 있었던 것은 제 인생의 가장 큰 축복이자 영광이었다"며 "박물관의 성장을 위해 밤낮으로 함께 일해 온 박물관 직원 여러분들의 노고를 잊지 않겠다"라고 소회를 밝혔다.

국립중앙박물관은 올해 7월 열린 '우리들의 밥상'에서 '한인(韓人) 박원근'이라고 적힌 서명을 바탕으로 애국지사 박원근(1912~1950)의 글씨로 소개한 바 있다. 그러나 외부 제보를 거쳐 박원근이 친일반민족행위자 박중양(1874∼1959)의 또 다른 이름이라는 의혹이 제기됐고, 전문가 자문을 거쳐 박중양의 글씨로 확인됐다.

유 관장은 2019년 온라인 경매를 통해 해당 유물을 구입한 것으로 파악됐다.