2026 해남미남축제, 올해 주제는 '해남쌀'…10월 30일~11월 1일 열려

'2026 해남미남(味南)축제'가 오는 30일부터 11월 1일까지 해남군 삼산면 두륜산 도립공원 일원에서 열린다.

21일 군에 따르면 해남미남축제는 해남의 풍부한 농수특산물과 먹거리를 활용해 맛있는 '미남(味南) 해남'의 맛과 멋을 알리는 행사로 매년 가을 개최되고 있다.

올해는 해남의 대표 농산물인 '해남쌀' 주제관이 운영되며, 해남8미(八味) 등 먹거리를 축제현장에서 맛볼 수 있는 푸드관 및 주전부리관 운영, 농수특산물 판매 부스가 마련된다.

미남트롯축하쇼와 낭만 콘서트 등 다채로운 공연행사, 요리체험과 대규모 김치비빔체험, 추억의 구이터 등 체험행사도 다채롭게 마련되어 볼거리, 즐길거리도 풍성하게 준비된다.

▲해남미남축제의 515 해남미남김치 비빔행사ⓒ해남군

올해 해남미남축제의 주제관은 대표 명품 농산물 '해남쌀' 으로 채워진다.

드넓은 경지면적과 청정 자연환경으로 전국 최대 쌀 주산지로 자리매김하고 있는 해남은 '땅끝햇살' 대표 브랜드를 필두로, 국내는 물론 해외시장에서도 호평받는 고품질 쌀을 생산하고 있다.

주제관에서는 해남쌀의 역사와 재배과정, 가공식품 현황을 전시·체험하고, 해남군 로컬푸드 직매장·해남군 온라인쇼핑몰 '해남미소' 등의 직거래, 택배 판매, 라이브커머스 등를 연계해 통합 운영된다.

첫날 열리는 개막행사에서 쌀의 수확과정을 담은 주제공연이 펼쳐지며, 축제장 내 쌀 활용 요리 체험 및 쌀밥 시식존도 운영된다.

관광객들이 해남의 음식들을 직접 맛볼 수 있는 1000석 규모의 미남푸드관과 주전부리관이 운영되어 다양한 먹거리를 선보일 예정이다.

다함께 즐길 수 있는 공연도 풍성하게 마련된다. 30일 오후에는 인기가수 김용빈, 홍지윤 등이 출연하는 미남 트롯 축하쇼, 31일에는 성리, 자두 등이 출연하는 미남 낭만 콘서트가 열린다.

명현관 해남군수는 "해남미남축제는 해남 농수특산물과 먹거리로 해남의 맛을 알리는 것은 물론 다양한 체험과 볼거리로 해남의 멋도 마음껏 즐길 수 있도록 구성했다"며 "가을빛 물드는 낭만 가득한 해남에서 맛과 멋의 향연을 즐기시길 바란다"고 말했다.