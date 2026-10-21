송재영 전북도의원, 시도의장협의회 '지방의회법 제정 촉구 특위' 위촉

전북특별자치도의회 송재영 의원(전주5)이 지방의회 독립성과 전문성 강화를 위한 ‘지방의회법 제정 촉구 특별위원회’ 위원으로 위촉됐다.

대한민국시도의회의장협의회는 21일 서울 여의도 글래드호텔에서 열린 특별위원회 제1차 회의에서 송 의원을 위원으로 위촉했다.

특별위원회는 지방의회의 독립성과 전문성을 높이고 실질적인 지방자치를 뒷받침할 ‘지방의회법’ 제정을 촉구하기 위해 구성됐다.

▲송재영 전북특별자치도의원 ⓒ

송 의원을 비롯해 전국 시·도의회를 대표하는 16명의 위원은 이날 위촉장을 받은 뒤 지방의회법 제정을 촉구하는 손팻말 홍보 활동을 펼쳤다. 이어 협의회의 활동 경과를 공유하고 법 제정을 위한 대응 방안과 향후 활동 방향을 논의했다.

송 의원은 “지방의회의 역할과 권한이 갈수록 중요해지고 있지만 이를 뒷받침할 제도적 기반은 여전히 부족하다”며 “지방의회가 지역 주민의 대의기관으로서 독립적이고 전문적인 역할을 하려면 지방의회법 제정이 필요하다”고 말했다.

이어 “전북특별자치도의회를 대표해 전국 시·도의회 위원들과 긴밀히 협력하고, 지방의회법이 조속히 제정될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 대한민국시도의회의장협의회는 이날 특별위원회 회의에 앞서 국회에서 한국행정학회와 ‘새로운 지방의회, 새로운 지방민주주의’를 주제로 공동 세미나를 열고 업무협약을 체결했다.