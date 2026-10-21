"인천, 거쳐 가는 도시에서 머무는 도시로 만든다"

인천광역시가 ‘거쳐 가는 도시에서 머무는 도시로’의 도약을 목표로 한 민선 9기 도시공간 혁신 구상을 공개했다.

박찬대 인천광역시장은 21일 오전 시청 브리핑룸에서 ‘인천 도시공간 리메이킹(Remaking)’ 비전을 발표하고, 문화·관광, 주거, 교통 등 3대 분야의 핵심 추진전략을 제시했다.

▲박찬대 인천광역시장이 21일 시청 브리핑룸에서 민선9기 도시공간 혁신을 위한 '인천 도시공간 리메이킹(Remaking)' 비전을 발표하고 있다. ⓒ인천광역시

이번 구상은 △즐거움이 머무는 도시(Life) △삶을 짓는 도시(Live) △1시간 생활권 도시(Link)를 3대 비전으로 삼아 시민 삶의 질 향상과 도시 경쟁력 강화를 도모하는 데 초점을 맞췄다.

첫 번째 비전인 ‘즐거움이 머무는 도시(Life)’를 위해 시는 K-컬처·인천로컬·인천초록 등 3개 이음 사업을 추진한다. 청라영상문화복합단지 개발과 개항장 관광 콘텐츠 확대, 문학경기장 일대 ‘K-컬처파크’ 조성을 연계하고, 부평 캠프마켓과 중앙공원 등 선형 녹지축, 역사·생태자원 중심의 둘레길을 로컬 관광거점으로 육성할 계획이다.

두 번째 비전인 ‘삶을 짓는 도시(Live)’ 분야에서는 준주거지역 용도용적제 개편 등 규제혁신과 함께 주거 안정을 위한 정책을 펼친다. 노후계획도시 정비사업 6개 구역(1만 6,267호)에 ‘인천형 행정고속도로(Fast-Track)’를 적용해 사업 속도를 높이고, 매년 1만 가구 내외의 신규 대상지를 선정한다. 청년층을 위한 역세권 매입임대와 협동조합형 아파트인 ‘이음주택’ 도입 등 ‘인천형 주거사다리’ 구축도 병행한다.

세 번째 비전인 ‘1시간 생활권 도시(Link)’를 가시화하기 위해 광역 교통망 확충에 집중한다. GTX-B 노선 추진과 GTX-D·E 노선의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 추진하며, 경인고속도로 지하화와 영동고속도로 확장, 순환도로망 구축을 진행한다. KTX 개통 연계 교통체계 마련, 중앙버스전용차로 기반 자율주행버스 도입, 원도심 주차장 확충 등 생활 밀착형 교통 대책도 함께 마련된다.

박찬대 시장은 “K-콘텐츠와 일상의 매력으로 머무는 도시를 만들고, 규제혁신과 촘촘한 교통망으로 시민들에게 길 위의 시간을 돌려드리겠다”며 “G20 정상회의를 계기로 인천의 가치를 세계에 증명하고 새로운 미래를 열어가겠다”고 밝혔다.