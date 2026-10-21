화성특례시, '베트남 하노이 기계전시회'서 수출상담 74건·MOU 3건 성과

화성특례시가 ‘2026 베트남 하노이 기계전시회(MTA Hanoi 2026)’에서 관내 중소기업 6개사와 함께 단체관을 운영하며 총 74건의 수출상담과 3건의 업무협약(MOU)을 체결하는 성과를 거뒀다고 21일 밝혔다.

지난 13일부터 18일까지 베트남전시센터(VEC)에서 열린 이번 전시회는 올해 11회를 맞이한 베트남 북부 최대 규모의 정밀기계·제조 전시회다. 현장에는 절삭공구, 금속가공기계, 금형, 측정장비 등 다양한 제조설비가 출품됐다.

▲‘2026 베트남 하노이 기계전시회’에 참가한 화성특례시 기업 관계자들이 화성특례시 단체관 앞에서 기념촬영을 하고 있다. ⓒ화성특례시

화성시는 2022년부터 4년 연속 호치민 MTA 전시회에 참가하며 쌓아온 성과를 바탕으로 올해 처음 하노이까지 진출 무대를 넓혔다. 참가 기업 6개사에 부스 임차·장치비, 전시품 운송, 통역 등을 지원했으며, 화성시수출업무지원센터와의 협력을 통해 현지 바이어를 사전 발굴하며 상담의 실효성을 높였다.

전시회에 참가한 도성진 브랜뉴머시너리 대표는 “한국 협력사가 밀집한 베트남 북부의 설비 수요가 예상보다 컸다”며 “시 단체관 지원 덕분에 바이어와 사양 및 납기까지 구체적으로 논의할 수 있어 실제 계약으로 이어갈 것”이라고 전했다.

정명근 시장은 “베트남은 남부와 북부의 산업 구조가 달라 지역별 맞춤 전략이 필요한 시장”이라며 “호치민의 성과를 하노이로 이어가 관내 기업들이 베트남 전역으로 판로를 넓힐 수 있도록 지속해서 지원하겠다”고 밝혔다.

한편, 시는 최근 유가 급등과 환율 변동 등으로 어려움을 겪는 관내 중소기업의 수출 위기 극복을 위해 해외전시회 지원, 시장개척단 파견, 국내 수출상담회 개최 등 다각적인 지원사업을 이어갈 계획이다.