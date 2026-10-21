경북도 ‘저출생과 전쟁’ 120대 과제, 3분기 진도율 77.3%

경상북도가 추진하는 ‘저출생과 전쟁 120대 실행과제’의 3분기 평균 진도율이 77.3%로 집계됐다. 전체 과제 가운데 95개는 3분기 목표 진도율인 70%를 넘어섰다.

경북도는 올해 3979억 원을 투입해 출산과 돌봄, 주거, 일·생활균형 등 6대 분야 120개 과제를 추진하고 있다고 밝혔다. 15개 실국, 37개 부서가 참여하고 있으며, 평균 진도율은 1분기 34.2%에서 2분기 55.8%, 3분기 77.3%로 높아졌다. 목표 진도율을 웃돈 과제는 전체의 79.2%다.

행복출산 분야는 30개 과제 중 28개가 목표 진도율을 달성했다. 남성 난임부부 시술비와 35세 이상 산모 의료비 지원, 안동의료원 난임센터 운영 지원 등이 계획대로 추진되고 있다.

완전돌봄 분야에서는 ‘우리동네 초등방학 돌봄터’와 돌봄 통합정보 제공 서비스, ‘함께 키우는 작은도서관 돌봄사업’이 진도율 100%를 기록했다. 이와 함께 K보듬 6000 프로젝트와 아픈아이 긴급 돌봄센터를 운영하며 돌봄 공백 해소를 지원하고 있다.

주거와 일·생활균형 분야에서는 가계 부담을 덜고 육아 시간을 확보하는 데 초점을 맞췄다. 청년·신혼부부 월세와 신혼부부 임차보증금 이자, 다자녀 가정의 큰 집 마련 이자를 지원하고 있다. 육아기 부모의 단축 근로시간 급여 보전, 초등맘 10시 출근제를 도입한 중소기업 장려금, 출산농가 영농도우미 지원도 추진 중이다.

청년의 만남과 결혼을 돕는 사업으로는 ‘칠월칠석 견우직녀 만남의 날’과 ‘작지만 특별한 결혼식’, 결혼 축하 혼수 비용 지원 등을 진행하고 있다.

경북도는 목표에 미치지 못한 과제에 대해서는 부진 원인을 분석하고 사업별 개선방안을 마련해 집중 관리할 방침이다. 통합돌봄클러스터 건립과 양육 친화형 공공임대주택 공급, 지역활력타운 조성 등 중장기 사업은 관계기관과 협력을 강화해 추진 속도를 높일 계획이다.

이상수 경상북도 지방정부전략국장은 “저출생과의 전쟁 120대 실행과제가 차질없이 추진되면서 도민이 체감할 수 있는 정책적 기반을 다지고 있다”며 “앞으로도 사업별 추진 상황을 면밀히 점검하고 정책의 실효성을 높여 만남부터 결혼·출산·돌봄·주거까지 촘촘한 지원체계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.