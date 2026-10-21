'역사 속 시간여행' 오산 독산성문화제 24~25일 고인돌공원서 개최

경기 오산의 역사와 문화를 체험하며 과거부터 미래까지 시간여행을 즐길 수 있는 축제가 열린다.

오산시는 오는 24일부터 25일까지 이틀간 고인돌공원 일원에서 ‘제17회 오산 독산성문화제’를 개최한다고 21일 밝혔다. 올해 축제는 ‘시간을 걸어 만나는 역사, 시간산책 오산’을 주제로 독산성을 비롯해 고인돌, 궐리사, 유엔군초전기념관 등 지역의 주요 역사문화자원을 체험형 콘텐츠로 연결했다.

▲오산 독산성문화제 포스터 ⓒ오산시

방문객들은 고인돌과 독산성, 궐리사, 유엔군초전기념관, 미래 오산 등 다섯 가지 이미지를 담은 역사여행 티켓을 활용해 축제장 곳곳을 둘러볼 수 있다. 다양한 체험부스와 전통놀이에 참여하고 스탬프를 모으며 오산의 역사와 문화를 자연스럽게 접할 수 있도록 구성했다.

권율 장군과 함께하는 역사퀴즈 미션도 마련된다. 임진왜란 당시 권율 장군의 세마 일화를 비롯해 오산의 역사와 문화를 주제로 한 OX 퀴즈를 어린이부터 어른까지 누구나 즐길 수 있다. 정해진 시간에 현장 선착순으로 참여할 수 있으며, 미션을 완료하면 티켓에 스탬프를 찍고 권율 장군과 기념사진도 남길 수 있다.

시는 독산성과 세마대지, 궐리사, 유엔군초전기념관 등을 사전에 방문해 안내문을 살펴보면 퀴즈를 더욱 재미있게 즐길 수 있다고 설명했다. 사전 방문 없이도 축제 현장에서 참여할 수 있다.

조용호 시장은 “이번 축제를 통해 시민과 방문객들이 오산의 역사적 가치를 새롭게 발견하고, 다양한 체험과 참여를 통해 특별한 추억을 만들길 바란다”고 말했다.