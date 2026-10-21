고창농협 월곡지점, 어르신 건강 기원 ‘사랑의 국수’ 나눔

▲고창농협 월곡지점은 최근 고창시니어클럽을 방문해 ‘따뜻한 사랑의 물품 지원’ 전달식을 개최하고 국수 500개를 기탁했다.ⓒ고창농협 월곡지점

전북자치도 고창농협 월곡지점은 최근 고창시니어클럽을 방문해 ‘따뜻한 사랑의 물품 지원’ 전달식을 개최하고 국수 500개를 기탁했다고 21일 밝혔다.

이번 지원은 노인 일자리 및 사회활동 지원사업에 참여하는 지역 어르신들에게 따뜻한 정을 전하고, 지역사회 복지 향상에 기여하고자 고창농협 임직원들의 뜻을 모아 마련됐다. 기탁된 국수 500개는 고창시니어클럽을 통해 관내 사업 참여 어르신 및 취약계층 어르신 가정에 순차적으로 전달될 예정이다.

유덕근 고창농협 조합장은 “지역사회의 든든한 버팀목이 되어주신 어르신들에게 작게나마 감사의 마음과 온정을 전하고자 물품을 준비했다”며 “앞으로도 고창농협은 농업인 조합원뿐만 아니라 지역 주민 모두와 상생하며 나눔의 가치를 지속적으로 실천해 나가겠다”고 전했다.

이에 고창시니어클럽 관계자는 “지역 어르신들을 향해 아낌없는 관심과 온정을 보내준 고창농협에 진심으로 감사드린다”며 “전달받은 물품은 어르신들이 따뜻하고 활기찬 일상을 보내실 수 있도록 정성껏 전달하겠다”고 화답했다.

한편, 고창농협은 취약계층 지원을 비롯해 농촌 일손 돕기, 복지시설 후원 등 다각적인 사회공헌활동을 지속하며 지역사회와 함께 성장하는 동반자 역할을 이어가고 있다.