고창경찰서, '제81주년 경찰의 날' 기념식 개최

▲고창경찰서가 ‘제81주년 경찰의 날’ 기념식을 개최했다.ⓒ고창경찰서

전북자치도 고창경찰서가 21일 본청 회의실에서 경찰관과 협력단체 회원 등 70여 명이 참석한 가운데 ‘제81주년 경찰의 날’ 기념식을 개최했다.

이날 기념식은 경찰 홍보 동영상 시청, 대통령 치사 낭독, 치안 유공자 표창 및 감사장 수여 순으로 진행됐다.

포상 수여식에서는 치안 활동에 기여한 공로로 수사지원팀 최대형 경위가 행정안전부 장관 표창을, 경무계 김화금 경감이 경찰청장 표창을 각각 수상했다.

또한 평소 경찰 업무에 적극 협조하며 지역 치안 발전에 기여한 경찰발전협의회 박충규 회원과 안보자문협의회 김기육 회원이 전북경찰청장 감사장을 받는 등 협력단체 회원들에 대한 감사장 전달도 함께 이뤄졌다.

배상진 고창경찰서장은 “제81주년 경찰의 날을 맞아 항상 경찰을 응원해 주시는 주민들께 진심으로 감사드린다”며 “지금 이 순간에도 치안 현장에서 주민의 안전과 지역 치안 확립을 위해 묵묵히 소임을 다하고 있는 직원들과 든든한 협력자가 되어주는 협력단체 회원들의 노고에 깊은 감사를 전한다”고 말했다.