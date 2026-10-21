대전·세종·충청권 21일 밤 한파주의보…내일 새벽 4도까지 ‘뚝’

▲충청지역 23일 오전 예상 날씨도 ⓒ기상청

대전과 세종, 충청권에 21일 밤부터 기온이 급격히 떨어지면서 한파가 찾아올 전망이다.

기상청은 이날 오후 9시를 기해 대전과 세종, 충남 일부 지역 및 충북 전역에 한파주의보가 발효된다고 밝혔다.

충남에서는 천안·공주·논산·금산·부여·청양·계룡이 대상이며, 같은 시각 태안·당진·서산·서천·보령·홍성 등 서해안 지역에는 강풍주의보가 발효된다.

이날 오후 2시 기준 기온은 대전 16.7도, 세종 17.5도, 청주 18.1도, 천안 16.9도 등으로 비교적 온화한 날씨를 보였다.

그러나 밤부터 찬 공기가 유입되면서 기온이 10~11도 안팎으로 떨어지고, 22일 새벽에는 최저 4도까지 내려갈 것으로 예상된다.

특히 강한 바람이 더해지면서 체감온도는 3도 안팎까지 낮아질 전망이다.

기상청은 급격한 기온 변화에 따른 건강관리에 주의하고, 강풍과 풍랑에 대비해 시설물과 해상 안전관리를 강화할 것을 당부했다.

한파주의보는 아침 최저기온이 전날보다 10도 이상 떨어져 3도 이하가 되거나, 영하 12도 이하의 추위가 이틀 이상 지속될 것으로 예상되는 경우 등에 발효된다.