대전역세권 복합개발 좌초 위기…한화건설 토지대금 미납에 재공모 추진

▲대전역세권 복합2-1구역 개발사업 조감도 ⓒ대전시

대전역세권 복합2-1구역 개발사업이 사업 주관사의 토지대금 미납으로 협약 해제 수순을 밟게 됐다. 대전시는 기존 개발계획을 전면 재검토하고 신규 민간사업자 공모를 추진한다.

대전시는 코레일이 지난 20일 대전역세권 복합2-1구역 개발사업에 대한 협약 해제 예정 사실을 통보함에 따라 사업 정상화 대책을 마련하고 있다고 21일 밝혔다.

이 사업은 2020년 10월 코레일과 한화건설 컨소시엄이 협약을 체결하면서 본격 추진됐다.

이후 2024년 3월 사업시행계획 인가와 2025년 10월 통합 심의 등 주요 행정절차를 마쳤지만 건설비 상승과 고금리, 부동산 경기 침체 등으로 착공이 지연됐다.

그동안 대전시는 사업성 개선을 위해 주거시설 연면적 비율을 62.3%에서 72.6%로 확대하고 용적률을 700%에서 1100%로 상향했다. 공동주택 규모도 987세대에서 1184세대로 늘렸다.

코레일 역시 토지대금 잔금 납부기한을 6차례 유예했지만 한화건설은 사업성 확보의 어려움을 이유로 최종 납부기한인 지난 19일까지 잔금을 내지 않았다.

이에 대전시는 기존 72층 규모의 개발계획을 전면 재검토하기로 했다.

주거·업무·판매·숙박시설 등의 적정 규모를 다시 산정해 건설비 부담을 줄이고 민간 사업자의 참여 가능성을 높인다는 구상이다.

또 코레일과 동구, 전문가 등이 참여하는 공동 전담조직(TF)을 구성해 개발계획 변경과 기관별 역할을 구체화할 계획이다.

대형건설사 등 잠재적 투자기업과 사전협의를 진행하고 공모 조건을 개선해 2027년 하반기 신규 민간사업자재 공모에 나설 방침이다.

최종수 대전시 도시국장은 “대전역세권 개발은 원도심 활성화와 지역 성장거점 조성을 위한 핵심 사업”이라며 “기존 개발계획과 사업구조를 면밀히 재검토하고 관계기관과 협력해 실현 가능한 정상화 방안을 마련하겠다”고 말했다.