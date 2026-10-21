전북도, 2028년 국가예산 신규사업 146건 발굴…총사업비 4조8119억 규모

전북특별자치도가 2028년 국가예산 확보를 위해 총사업비 4조 8,119억 원 규모의 신규사업 146건을 발굴하고, 본격적인 사업계획 구체화에 나섰다.

전북특별자치도는 21일 행정·경제부지사 주재로 '2028년 국가예산 1차 신규사업 발굴 보고회'를 개최하고, 실·국별 신규사업 발굴 현황과 향후 추진계획을 점검했다.

이번 보고회는 정부 정책 방향과 전북의 지역적 강점을 연계한 신규사업을 선제적으로 발굴하고, 사업별 추진 가능성과 국비 확보 전략을 점검하기 위해 마련됐다.

도는 지난 8월부터 10월까지 시군, 전북연구원 등과 협력해 2028년 신규사업 146건을 발굴했다. 총사업비는 4조 8,119억 원이며, 2028년 국비 요구액은 1,994억 원이다.

분야별로는 경제산업 분야의 국비 요구액이 772억 원으로 전체의 38.7%를 차지했다. 피지컬AI와 이차전지 등 미래산업의 기술개발과 실증 기반 확충에 중점을 뒀으며, 농생명·문화관광·사회간접자본(SOC)·안전·환경·복지 등 지역 발전과 도민 생활에 밀접한 사업도 폭넓게 발굴했다.

주요 발굴사업은 ▲전북형 신산업 기업유치·오픈 이노베이션 ▲반도체 및 디스플레이 공정 대응 차세대 플라즈마 고내식 소재 개발 및 실증 ▲종자산업 혁신클러스터 조성 ▲국립해양도시과학관 조성 ▲새만금 남북3축 도로 건설 ▲노후 문예회관의 융합형 문화시설화 시범사업 ▲임실 가축분뇨공공처리시설 등이다.

이날 보고회에서는 각 실·국이 발굴한 사업을 대상으로 국비 지원 근거와 사업 추진 여건 등을 검토하고, 국가예산 반영을 위한 보완과제를 논의했다.

전북특별자치도는 앞으로 사업별 추진계획과 재원 분담 방안을 구체화하고, 국가계획 반영과 타당성 조사 등 필요한 사전절차를 준비해 사업의 실현 가능성을 높일 방침이다.

또한 오는 12월까지 시군·전북연구원 등과 협력해 추가 신규사업을 발굴하는 한편, 기존 발굴사업과 '전북 메가프로젝트 발굴 추진단'에서 검토 중인 대규모 국책사업의 세부계획도 구체화할 계획이다.

아울러 도지사 주재 2차 신규사업 발굴 보고회를 개최해 추진상황을 점검하고, 내년 4월까지 신규사업 발굴을 지속하는 등 2028년 국가예산 확보에 선제적으로 대응할 예정이다.

이지성 전북특별자치도 행정부지사는 “도민 생활과 밀접한 분야의 신규사업을 적극 발굴하고, 도민이 체감할 수 있는 실질적인 성과로 이어지도록 사업계획을 내실 있게 보완해 달라”고 당부했다.

고정삼 전북특별자치도 경제부지사는 “피지컬AI와 이차전지, 농생명 등 전북의 강점을 살린 미래 성장동력 사업을 적극 발굴하고, 핵심사업들이 국가예산에 반영될 수 있도록 사업의 타당성과 추진 전략을 구체화하는 데 힘써 달라”고 강조했다.