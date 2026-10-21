최윤희 원광대 교수 연구팀 "대학 축제 참여자 휘발성유기화합물 노출 가능성 확인"

원광대학교(총장 박성태) 안전보건학과 최윤희 교수 연구팀이 대학 축제 참여자의 휘발성유기화합물(VOCs) 노출 가능성을 확인한 연구 결과를 국제 학술지 ‘Ecotoxicology and Environmental Safety’에 게재했다.

연구팀은 대학 축제 참여자 30여 명을 대상으로 축제 참여 전후 수동 공기채취기를 활용해 공기 중 VOCs를 측정하고, 소변 시료에서 관련 대사체 농도를 분석해 야외 축제 환경에서의 개인 노출과 체내 노출 지표 변화를 함께 평가했다.

분석 결과, 축제 참여 후 목 또는 손에 착용한 수동채취기에서 10종 중 5종의 VOCs가, 소변 중 VOCs 대사체 5종의 농도가 참여 전보다 유의하게 증가해 야외 축제에서도 다양한 활동으로 인해 VOCs 노출이 증가할 수 있음을 시사했다.

연구팀은 주점과 푸드트럭의 조리 활동, 향료 사용 등을 잠재적 노출 요인으로 제시했으며, 이번 연구는 기존 실내 공연장 중심의 공기질 평가에서 나아가 야외 축제 참여자의 공기 중 VOCs 노출과 소변 내 대사체 변화를 함께 살펴봤다는 점에서 의미가 있다.

최윤희 교수는 “이번 연구는 대학 축제뿐 아니라 많은 사람이 모이는 지역 축제에서도 VOCs 노출 가능성을 살펴볼 필요가 있음을 보여준다”며 “향후 축제 현장의 주요 배출원과 노출 특성을 보다 면밀히 파악하고, 참여자와 운영자를 대상으로 노출 저감을 위한 환경·위생관리 정보를 제공할 필요가 있다”고 말했다.