경북도의회 교육위, 학교 현장 목소리 청취…“학생 마음건강 지원 강화해야”

경북지역 유치원과 학교 대표들이 경상북도의회 교육위원회에 위기 학생의 치료·교육 연계 체계 강화와 상담인력 확충을 요청하면서, 학교장 출장·연수 운영의 자율성 확대와 노후 학교 전기설비 개선도 주요 과제로 제시했다.

경북도의회 교육위원회는 21일 경북교육청 웅비관에서 ‘2026년 현장 소통 협의회’를 열고 학교 운영의 어려움과 지역별 교육현안을 논의했다.

이날 협의회에는 정한석 위원장과 박영서·이동협·김정대·백운성 의원, 도내 22개 시·군 유치원 원장 및 초·중등 교장협의회 대표들이 참석했다.

현장 소통 토론회에서 참석자들은 학생 마음건강 지원의 어려움을 전했다. 특히 자해·자살 위험이 있는 학생을 치료할 기관이 부족하고, 입원 치료 중 학력 인정에도 어려움이 있다며 치료와 교육을 연계할 수 있는 지원체계 마련을 건의했다.

학교 운영과 관련해서는 학교장 출장·연수의 자율성을 넓히고, 노후 전기설비를 개선하는 등 현장 여건에 맞는 지원이 필요하다는 의견이 나왔다.

교육위원회는 학령인구 감소와 지역 간 교육격차, 유보통합, 돌봄체계 변화, AI·디지털 교육 전환 등 교육환경 변화에 대응하기 위해 학교 현장의 의견을 듣고 제도개선 방안을 모색했다.

정한석 위원장은 “교육의 변화는 정책에서 시작될 수 있지만 실질적인 성과는 학생들이 배우고 성장하는 학교 현장에서 나타난다”며 “아무리 좋은 정책이라도 현장의 여건과 목소리가 반영되지 않으면 학교에 뿌리내리기 어렵다”고 말했다.

이어 “현장에서 제시된 의견을 의정활동에 적극 반영하고 교육청과 긴밀히 협력해 실질적인 개선으로 이어지도록 노력하겠다”고 밝혔다.

교육위원회는 협의회에서 제기된 학교별·지역별 현안을 검토해 제도개선과 지원 방안을 찾고, 학교 현장과의 소통을 이어갈 계획이다.