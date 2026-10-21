화성특례시, 내달 3일 우주항공산업 추진단 출범…AI 융합 전략 논의

화성특례시가 우주항공산업 중심 도시로 도약하기 위해 오는 다음 달 3일 서울 코엑스에서 열리는 글로벌 AI 엑스포 ‘MARS 2026’에서 우주항공산업 추진단 출범식과 ‘SPACE AI 포럼’을 개최한다.

21일 화성시에 따르면 우주항공산업 추진단은 산·학·연 전문가들이 참여해 화성형 우주항공산업 육성 전략을 마련하는 역할을 맡는다. 이어 열리는 포럼에서는 우주 AI, 우주항공 반도체, AI 드론, 미래항공모빌리티(AAM) 등 첨단기술과 인공지능의 융합 및 산업 발전 방안을 논의한다.

▲‘MARS 2026’ 포스터 ⓒ화성특례시

포럼에는 KT SAT, 한국항공우주연구원 등 관련 분야 전문가들이 참여해 화성시의 제조·반도체 인프라와 우주항공 기술을 연계한 산업 클러스터 조성 전략을 모색할 예정이다.

시는 민선8기 우주항공산업 태스크포스(TF) 구성을 시작으로 전문가 자문과 기업 간담회 등을 통해 산업 육성 방향을 검토해 왔다. 2027년에는 우주항공산업 육성 종합계획 수립을 위한 연구용역을 추진해 특화 분야와 기업 유치·지원 전략, 단계별 실행과제를 구체화할 계획이다.

정명근 시장은 “우주항공산업 추진단 출범은 화성의 미래 100년을 책임질 핵심 산업을 준비하는 첫걸음”이라며 “첨단 제조와 반도체, 미래 모빌리티 기반에 인공지능과 우주항공을 결합해 대한민국 우주산업 도약의 전초기지로 발전시키겠다”고 밝혔다.