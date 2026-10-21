전남광주통합특별시, 백승주 '균형발전'·윤난실 '시민주권' 부시장 취임

전남광주통합특별시 백승주 균형발전부시장과 윤난실 시민주권부시장이 공식 취임했다.

▲21일 전남광주통합특별시청 무안청사에서 열린 백승주, 윤난실 부시장의 취임식에서 민형배 시장을 비롯한 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다.2026.10.21ⓒ전남광주통합특별시

시는 21일 시청 무안청사에서 민형배 시장과 실·국장 등 200여 명이 참석한 가운데 백승주·윤난실 부시장의 취임식을 개최했다. 두 부시장은 시민추천제와 시의회 인사청문을 거쳐 임명됐다.

기획재정부 국장과 아시아개발은행연구소 부소장 등을 역임한 '경제·재정통' 백승주 부시장은 당초 경력대로 산업경제부시장 직으로 공모를 받았으나 균형발전부시장으로 임명됐다.

백 부시장은 이날 취임사에서 "지역의 발전은 가진 자원의 크기보다 그 자원을 어떻게 연결하고 활용하느냐에 달려 있다"고 강조했다. 이어 "지역별 강점을 연계하고 재정과 투자를 적극 확보해 지역 간 격차를 줄이고, 통합시 전체가 동반 성장하는 균형발전의 기틀을 다지겠다"는 포부를 밝혔다.

광주시의원과 대통령비서실 제도개혁비서관 등을 거친 '지방자치·시민참여통' 윤난실 부시장은 시민이 시정의 주인이 되는 시대를 열겠다고 약속했다.

윤 부시장은 "시민이 '정책의 공동 저자'가 되는 모습을 꿈꾼다"며 "정책 수립부터 실행, 평가까지 전 과정에 시민이 참여하고, 숙의와 공론을 거친 시민의 뜻이 정책과 예산에 온전히 반영되는 시민주권을 실현하겠다"고 말했다.

이어 "우리가 하는 모든 일의 기준은 시민의 삶"이라며 "돌봄, 복지, 보건의료 등 시민의 일상에 실질적인 변화를 만드는 생활밀착형 정책을 추진하겠다"고 강조했다.

민형배 시장은 격려사에서 "시민들이 '통합하길 참 잘했다'고 느끼도록 성과로 보여주는 것이 중요하다"며 "두 분 부시장과 함께라면 충분히 잘해 나갈 수 있을 것"이라고 말했다.

한편 전남광주통합특별시는 오는 26일 산업경제부시장, 29일 행정문화부시장의 취임행사를 잇달아 개최하며 통합시 1기 시정부의 진용을 완성할 예정이다.