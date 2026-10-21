[기고] 주낙영 경주시장

▲주낙영 경주시장ⓒ경주시청 제공

국제행사의 성공은 개최 순간의 환호만으로 완성되지 않는다. 행사가 끝난 뒤 무엇이 남았는지, 그 성과가 도시의 미래를 어떻게 바꾸었는지가 진정한 성공을 결정한다. 2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 성공적으로 개최한 경주 앞에도 같은 과제가 놓여 있다.

세계의 이목이 집중됐던 그 시간을 일회성 성과로 남길 것인가, 지속적인 국제협력의 출발점으로 발전시킬 것인가. 세계경주포럼은 그 해답을 모색하는 중요한 계기다.

천년 신라의 역사가 축적된 이곳에는 서로 다른 문화가 만나고 교류하며 새로운 문명을 꽃피운 흔적이 남아 있다. 불국사와 석굴암, 경주역사유적지구 등 세계유산은 경주의 역사적 깊이를 보여준다.

신라가 외부 세계와의 교류를 통해 독창적인 문화를 형성했듯, 오늘날 경주 역시 그 개방성과 융합의 정신을 바탕으로 세계가 함께 고민할 미래의 의제를 제시할 수 있다.

경주가 국제포럼의 무대가 되어야 하는 이유는 과거의 명성 때문만이 아니라, 그 역사가 오늘날에도 유효한 가치를 지니기 때문이다. 세계가 놀라워하는 한국(k-culture)의 뿌리가 여기에 있기 때문이다.

오늘날 문화는 유산의 보존과 예술의 향유를 넘어 경제와 산업을 이끄는 핵심 자산으로 확장되고 있다. 문화콘텐츠와 관광, 기술과 창조산업의 결합은 새로운 시장과 일자리를 만들고 도시의 경쟁력을 높인다.

이러한 시대에 역사문화자산과 창조적 가능성을 함께 갖춘 경주는 문화의 미래를 논의하기에 특별한 의미를 지닌다. 세계경주포럼은 문화와 경제·산업의 접점을 탐색하고, 지역의 역사적 자산을 미래의 가치로 전환하는 국제적 논의의 장이 되어야 한다.

특히 2025 APEC 경주선언의 정신을 지속적인 국제협력으로 이어가는 일은 중요한 과제다.

정상회의가 남긴 성과는 기록으로 보존하는 데 그치지 않고, 후속 교류와 실질적인 협력으로 발전할 때 비로소 살아 있는 유산이 된다. 세계경주포럼은 APEC을 통해 높아진 경주의 국제적 위상을 바탕으로 세계 각국의 전문가와 정책 관계자들이 정기적으로 만나 문화의 미래를 논의하고 새로운 협력의 가능성을 찾는 플랫폼이 될 수 있다.

물론 포럼의 이름만으로 국제적 위상이 만들어지는 것은 아니다. 세계가 공감할 의제를 꾸준히 발굴하고, 국내외 기관과의 협력망을 넓히며, 논의의 결과를 구체적인 사업으로 연결해야 한다. 이러한 성과가 축적될 때 세계경주포럼은 단순한 지역행사를 넘어 국제사회가 지속적으로 찾는 포럼으로 성장할 수 있다.

APEC이 경주에 세계를 불러 모았다면, 이제 세계경주포럼은 세계가 다시 경주를 찾을 이유를 만들어야 한다. 경주는 과거의 문명을 간직한 도시를 넘어, 그 문명의 가치를 바탕으로 문화와 산업의 미래를 논하고 국제협력을 이끄는 도시로 나아가야 한다.

세계경주포럼은 경주에서 열리는 국제행사에 그쳐서는 안 된다. 경주의 역사와 정체성이 있기에 가능하고, 경주이기에 더욱 의미 있는 국제포럼이어야 한다.