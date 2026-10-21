경기경제청, 일본기업 초청 안산사이언스밸리 투자설명회 개최

경기경제자유구역청은 21일 안산사이언스밸리(ASV)지구에서 일본기업 대표와 투자 관계자 17명을 초청해 현장 투자설명회를 개최했다.

경기경제청에 따르면 이날 설명회는 안산사이언스밸리의 산학연 연구개발 인프라와 투자환경을 소개하고, 인공지능(AI)·첨단로봇·스마트제조 분야의 투자 유치와 한·일 기업 간 협력을 확대하기 위해 마련됐다.

▲일본기업 초청 안산사이언스밸리 투자설명회 기념촬영 ⓒ경기경제자유구역청

행사에는 김능식 경기경제자유구역청장과 이민근 안산시장, 한양대학교 관계자, 서울재팬클럽 및 일본기업 관계자 등이 참석했다. 참석자들은 한양대학교 에리카(ERICA) 캠퍼스에서 투자환경과 개발계획을 살펴본 뒤 외국인 투자기업 인테그리스코리아와 경기테크노파크 디지털전환허브(DX허브)를 방문해 첨단산업 시설과 제조혁신 지원 인프라를 확인했다.

안산시 상록구 사동 일원 약 1.66㎢ 규모로 조성되는 안산사이언스밸리는 한양대 에리카와 경기테크노파크, 정부출연 연구기관 등이 집적된 첨단산업 거점이다. 인접한 반월·시화 국가산업단지와 연계해 제조업의 디지털·인공지능 전환을 지원하고 글로벌 첨단기업 유치를 추진하고 있다.

김능식 경기경제자유구역청장은 “일본기업들이 안산사이언스밸리의 연구개발 인프라와 투자 잠재력을 직접 확인하는 계기가 되길 바란다”며 “기업별 투자 수요에 맞춘 상담과 행정지원을 통해 실질적인 투자 성과로 이어지도록 노력하겠다”고 말했다.

경기경제청은 이번 설명회를 계기로 일본 유관기관과 협력 네트워크를 강화하고 참가기업을 대상으로 후속 투자상담과 맞춤형 투자유치 활동을 이어갈 계획이다.