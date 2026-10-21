인천시, 공직자 정책연구모임 ‘혜윰 8기’ 우수과제 10건 선정

인천광역시가 공직자들의 자발적인 연구와 창의적인 아이디어를 시정에 접목해 행정 혁신에 나선다.

인천시는 21일 시청 대회의실에서 공직자 정책연구모임 ‘혜윰 8기’ 최종 경연대회를 열고 우수 정책 연구과제 10건을 선정해 시상했다고 밝혔다.

▲공직자 정책연구모임 ‘혜윰 8기’ 최종 경연대회 현장 ⓒ인천광역시

‘혜윰’은 ‘생각’을 뜻하는 순우리말로, 공직자들이 자율적으로 팀을 구성해 시정 발전 방안을 연구하는 정책 혁신 프로그램이다. 이번 대회는 ‘2026 인천 혁신·적극행정 주간’과 연계해 진행됐으며, 지난 6개월간 연구를 진행한 팀 가운데 예선을 통과한 12개 과제가 현장 발표와 질의응답을 통해 경쟁을 펼쳤다.

주요 연구과제로는 오픈소스를 활용한 포트홀 관리 시스템 개발, 인공지능(AI) 기반 공무원 업무 자동화, 청년 생활권 불균형 진단 공간지도 구축, 첨단 기술을 활용한 악취 측정·관리 방안, 소규모 관광객을 위한 인천 관광 모델 등이 제시됐다.

심사위원단은 시민체감도와 실현가능성, 창의성, 효율성 등을 종합 평가해 최우수상 1팀, 우수상 2팀, 장려상 3팀, 입선 4팀 등 총 10개 팀을 선정했다.

시는 우수 연구과제를 담당 부서의 실무 검토를 거쳐 시정에 반영하고, 연구 성과를 업무포털 등을 통해 공유해 공직사회 전반에 자발적인 연구와 혁신 문화를 확산할 계획이다.

김성중 행정부시장은 “직원들의 창의적인 생각이 실제 정책으로 이어져 시민이 체감하는 변화로 꽃피울 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.