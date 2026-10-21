경기도, ‘경기 안심 부동산’ 이용 교육…전세사기 예방 강화

경기도가 인공지능(AI) 기반 부동산 권리분석 서비스인 ‘경기 안심 부동산’의 이용 확대를 통해 전세사기 예방에 나선다.

도는 21일 경기신용보증재단 3층 강당에서 도내 시·군·구 부동산 업무 담당자 100여 명을 대상으로 서비스 이용 교육을 실시했다고 밝혔다.

▲‘경기 안심 부동산’ 이용 교육 모습 ⓒ경기도

이날 교육은 담당자의 서비스 이해도를 높이고 도와 시·군이 추진하는 합동 홍보 캠페인의 효과를 높이기 위해 마련됐다.

교육에서는 서비스 주요 기능과 이용 방법, 경기 안전전세 프로젝트 동참 중개사무소 등록·운영 방법, 합동 홍보 캠페인 추진 방향 등을 안내했다. 실제 중개 현장에서의 활용 사례와 도민 대상 서비스 안내 요령도 공유했다.

‘경기 안심 부동산’은 부동산 거래 과정에서 발생할 수 있는 위험요인을 사전에 확인해 도민의 안전한 거래를 지원하는 전세사기 예방 서비스다.

도는 이번 교육을 시작으로 시·군 및 공인중개사와 협력해 합동 홍보 캠페인을 추진하고 서비스 이용을 확대할 계획이다.

서종환 도 부동산관리팀장은 “시·군 및 공인중개사와 긴밀히 협력해 도민이 부동산 계약 과정의 위험요인을 미리 확인하고 안심하고 거래할 수 있는 환경을 조성하겠다”고 말했다.