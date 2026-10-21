순창 된장·간장·고추장으로 만든 '삼대장국밥'…대학생들이 직접 개발·판매

▲삼대장 국밥 ⓒ순창군

전북 순창군이 우석대학교 학생들과 함께 지역 특산물인 된장·간장·고추장을 활용한 국밥을 개발해 판매하고 있다.

21일 순창군에 따르면 군은 우석대학교와 협력해 발효테마파크 매콤관에서 청년창업 실험공간인 '삼대장국밥'을 운영하고 있다.

이곳에서는 우석대학교 호텔외식조리학과 학생 3명이 교수진과 함께 개발한 국밥을 판매하며 학생들은 재료 준비부터 조리, 판매, 고객 응대까지 음식점 운영 전 과정에 참여하고 있다.

앞서 학생들은 제21회 순창장류축제에서 직접 개발한 국밥을 처음 선보였으며 현재는 발효테마파크를 찾는 관광객과 지역주민을 대상으로 판매하고 있다.

이번 사업은 순창군이 2023년부터 추진해 온 미식관광 활성화 사업의 하나로 지역 식재료를 활용한 먹거리를 개발하고 청년들에게 실전 창업 경험을 제공하기 위해 마련됐다.

군은 우석대학교 박기홍 교수팀과 협력해 창업 실험공간을 단계적으로 확대하고 학생들이 실제 창업과 지역 정착에 도전할 수 있도록 지원할 계획이다.

최영일 순창군수는 "학생들이 현장에서 쌓은 경험을 바탕으로 실제 창업에 도전하고 나아가 순창에 정착할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.