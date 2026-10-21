경기도, 고립·은둔 청소년이 키운 농작물 기부…'텃밭서 일군 치유·나눔'

경기도가 고립·은둔 청소년들의 텃밭 활동을 통해 정서적 안정과 사회적 교류를 지원하고, 지역사회 나눔 문화 확산에 나섰다.

도는 21일 경기도 먹거리광장에서 하반기 토종텃밭 프로그램을 마무리하고, 참여 청소년들이 직접 재배한 고구마와 대파, 땅콩 등 농작물을 수원시 서둔동 행정복지센터에 기부했다고 밝혔다.

▲먹거리광장 하반기 토종텃밭 프로그램 참가자들 기념촬영 ⓒ경기도

이번 기부는 청소년들이 작물을 심고 가꾸며 얻은 결실을 이웃과 나누는 활동으로, 농업 체험을 넘어 사회 구성원으로서 성취감과 나눔의 가치를 경험하는 계기가 됐다.

경기도 먹거리광장 야외텃밭 프로그램은 올해 4월 상반기 개인 참여자를 대상으로 시작해 하반기에는 고립·은둔 청소년을 대상으로 운영됐다. 참여 청소년들은 토종작물과 가을채소 재배, 친환경 텃밭 관리, 토종씨앗 이해, 수확물을 활용한 요리 체험 등에 참여하며 농업과 먹거리의 가치를 배웠다.

도는 이와 함께 장애인 단체가 참여하는 치유텃밭 등 다양한 맞춤형 프로그램을 운영하며 정서적 안정과 신체활동 증진, 참여자 간 교류 및 공동체 회복을 지원하고 있다.

이문무 도 농업정책과장은 “청소년들이 직접 키운 농작물을 지역사회와 나누며 보람과 성취감을 느낄 수 있다는 점에서 뜻깊다”며 “앞으로도 자연과 교감하고 이웃과 소통하며 나눔을 실천할 수 있는 프로그램을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.