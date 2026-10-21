코레일관광네트웍스 김원식 구일역장, 경찰의 날 감사장 수상

▲코레일관광네트웍스는 9일 역 김원식 역장이 21일 서울 구로경찰서에서 열린 ‘제81주년 경찰의 날’ 기념 유공자 포상 수여식에서 시민안전 확보에 기여한 공로로 감사장을 받았다고 밝혔다 ⓒ코레일관광네트웍스

코레일관광네트웍스 김원식 9일 역장이 대규모 행사에 따른 철도이용객 안전관리 공로로 경찰의 날 감사장을 받았다.

코레일관광네트웍스는 김 역장이 21일 서울 구로경찰서에서 열린 ‘제81주년 경찰의 날’ 기념 유공자 포상 수여식에서 시민안전 확보에 기여한 공로로 감사장을 수상했다고 밝혔다.

이날 행사에는 경찰서장과 구청장 등 관계자 91명이 참석했다.

9일 역은 고척스카이돔과 인접해 프로야구 경기와 콘서트 등 대규모 행사가 열릴 때 이용객이 집중되는 역이다.

고척스카이돔에서는 연평균 106건의 행사가 열리며, 행사일 9일 역 이용객은 평소보다 평균 174% 증가하는 것으로 나타났다.

이에 9일 역은 행사별 관람객 규모와 현장여건을 고려해 승객 이동동선을 관리하고 혼잡완화와 안전사고 예방활동을 강화해 왔다.

김 역장은 이러한 현장 중심의 안전관리와 이용객 질서유지에 기여한 공로를 인정받았다.

송광석 코레일관광네트웍스 대표이사는 “이번 감사장은 고객안전을 위해 현장에서 노력해 온 직원들의 공로를 인정받은 결과”라며 “앞으로도 대규모 행사에 대비한 안전관리를 강화해 고객이 안심하고 철도를 이용할 수 있도록 하겠다”고 말했다.