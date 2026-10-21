전남광주시, GGM 노사갈등 '소방수'로 나서…'타임오프·상여금' 중재 권고안 마련

장기간 평행선을 달리던 광주글로벌모터스(GGM) 노사 갈등에 전남광주통합특별시가 '소방수'로 나섰다. 시는 근로시간면제(타임오프)와 상여금 등 핵심 쟁점에 대한 중재 권고안을 마련, 교착 상태에 빠진 노사 양측에 대화의 공을 넘겼다.

전남광주통합특별시는 21일 노사민정협의회 산하 '조정·중재 특별위원회'를 열어 GGM 노사 갈등의 주요 쟁점인 ▲근로시간면제(타임오프) ▲노조 사무실 제공 ▲정기 상여금 인상 등에 대한 조정·중재 권고안을 도출했다고 밝혔다.

그동안 GGM 노사는 핵심 쟁점을 놓고 한 치의 양보 없는 대치를 이어왔다. 노조는 노동권 보장을 요구한 반면, 사측은 '광주형 일자리'의 대타협 정신에 따라 누적 생산 35만 대 달성까지 상생협약을 준수해야 한다는 입장을 고수해왔다.

▲전국금속노조 광주전남지부와 GGM지회가 12일 전남광주통합특별시청 광주청사 앞에서 기자회견을 열고 단식농성 투쟁을 예고하고 있다.2026.10.12ⓒ프레시안(김보현)

지난 1일 고용노동청의 GGM 본사 압수수색과 이에 맞선 노조의 단식 농성까지 이어지면서 갈등의 골은 더욱 깊어지는 양상이었다.

이에 시는 노사 양측과 수차례 비공식 접촉을 통해 각자의 입장을 수렴하고 접점을 모색하는 등 물밑 중재 노력을 벌여왔다. 이번 권고안은 이러한 노력을 바탕으로, 양측이 다시 협상 테이블에 앉을 수 있는 최소한의 '가이드라인'을 제시했다는 데 의미가 있다.

다만 시는 "교섭 당사자가 아니며 노사 자율 교섭의 원칙을 존중해야 한다"는 이유로 권고안의 구체적인 내용은 공개하지 않았다. 실제 단체교섭 타결까지는 노사 간 추가적인 줄다리기가 불가피할 전망이다.

전남광주통합특별시 관계자는 "이번 권고안은 어느 한쪽의 승패를 가르려는 것이 아니라 GGM이 태동했던 '광주형 일자리'의 초심으로 돌아가 노사가 상생할 수 있는 최소한의 합리적 기준을 제시한 것"이라고 설명했다.

이어 "노사 양측이 대승적 결단을 내려 대화와 타협이라는 상생의 길로 조속히 복귀하기를 기대한다"고 밝혔다.