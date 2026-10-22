"시동생님, 하루속히 귀국하길"…59년 전 '베트남 파병 위문편지'엔 걱정·사랑이 가득

"시동생님, 환절기에 그동안 근무에 별고 없으신지요. 같이 계신 전우들도 모두 안녕하시겠죠? (중략) 대한의 명예를 목에 걸고 힘찬 그 모습으로 고국인 부산항에 기발(깃발)을 날리며 웃음 찬 얼굴 그 모습 생각만 해도 정말 세월이 지루하기만 하군요."

베트남전쟁에 파병된 시동생을 걱정하며 1967년 5월에 쓴 위문편지에는 형수의 구구절절한 걱정과 깊은 사랑이 넘친다.

59년의 세월에 누렇게 빛 바랜 위문편지에는 "날이 가면 갈수록 불안하다"는 말로 무사 귀국의 염원을 담고 있다.

▲베트남전쟁에 파병된 시동생을 걱정하며 1967년 5월에 쓴 위문편지에는 형수의 구구절절한 걱정과 깊은 사랑이 넘친다. ⓒ익산시

수많은 사람과 물자가 교차하며 호남의 중심 관문 역할을 해온 철도 도시 익산에서 시민 개개인의 소박한 기억이 도시의 공식 역사로 새롭게 태어난다.

익산시는 오는 30일부터 11월 29일까지 솜리문화예술회관 2층 전시실에서 '제6회 익산시 민간기록물 수집 공모전 전시회'를 연다.

개막 첫날인 30일 오후 3시에는 중공연장에서 개막식과 시상식을 연다. 소중한 기록물을 기증해 도시의 정체성을 함께 채워준 시민들을 축하하며 한 달간의 여정을 시작한다.

'환승기록: 익산편-길에서 만난 기록'을 주제로 한 이번 전시는 시민 57명이 자발적으로 기증한 2117점 중 사료적 가치와 삶의 온기가 담긴 1200여 점을 엄선해 선보인다.

전시를 둘러본다면 흡사 오랜 과거로 타임머신을 타고 돌아가는 시간여행을 할 수 있을 것이다.

익산에서 '기록'은 단순한 과거의 유물이 아니다. 역과 길을 따라 마주쳤던 사람들의 발자취이자 평범한 시민의 일상이 모여 공동체의 유산이 되는 살아있는 역사다.

전시 공간은 도시 정체성과 시민들의 삶의 궤적을 조명하기 위해 △교통 △문화 △종교 △교육 △생활 △상시기증 등 6개 분야로 입체감 있게 나눴다.

▲조선시대 진사 시험 답안지의 일부 ⓒ익산시

전시장에서는 50년간 마을의 변화를 담은 대상작 '상제마을 연대별 전경 사진(1960~2010)'과 철도 역사를 증언하는 최우수상작 '이리역 기념 사진첩', 우수상 수상작인 잡지 '철도'를 직접 만날 수 있다.

베트남전쟁 파병 위문편지와 조선시대 진사 시험 답안지·합격자 명부, 옛 전라북도민증, 오랜 세월을 간직한 전광사 괘종시계 등 시민들의 장롱과 서랍 속에 잠자던 귀한 기록들이 시간 여행을 선물한다.

전시는 매주 월요일을 제외하고 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 누구나 무료로 관람할 수 있다.

수집된 민간 기록물은 익산시민역사기록관 누리집에 등록돼 영구 보존되며 향후 지역사 연구와 교육 자료로 다양하게 쓰일 예정이다.

김소철 익산시 행정지원과장은 "시민들께서 내어주신 손때 묻은 기록물이야말로 거대한 역사책이 미처 다 담지 못한 익산의 진솔한 뿌리이자 정체성"이라며 "개인의 기억을 도시의 소중한 공공 자산으로 이어받아 후대에 온전히 전할 수 있도록 보존에 힘쓰겠다"고 말했다.