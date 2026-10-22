'부캉이' 그물 뚫고 다시 돌아왔다…'잘가' 했는데 '머쓱'

부산 북항 친수공원 인공 수로에서 한 달 넘게 머물던 상어 '부캉이'가 수로 밖으로 내보내졌음에도, 다시 재진입 차단막 안으로 들어와 수로 입구에서 유영하고 있는 것으로 확인됐다.

22일 오전 부캉이는 북항 친수공원 제1∼2보도교 사이 수로에서 1분가량 간격으로 수면 위에 모습을 드러냈다. 이같은 모습은 부캉이를 촬영하고 있는 유튜버 등을 통해 알려졌다.

앞서 부캉이는 전날 오후 6시경 당국의 3차 유도작업 끝에 수로 밖으로 이동했으나, 전날 오후 11시쯤 수로 재진입을 막기 위해 설치한 1차 차단막인 폰툰(부유 시설) 안쪽으로 들어온 모습이 목격됐다.

폰툰은 수면에 띄운 수상 작업용 부유 시설이다. 다만 이 곳은 부캉이가 기존에 머물던 제4∼5보도교 수로와는 멀리 떨어져 있다.

당국은 폭 3∼4ｍ가량의 이 구조물에 그물을 고정해 부캉이가 수로 안쪽으로 되돌아오는 것을 막으려 했지만 실패한 것으로 보인다.

앞서 부캉이는 지난 2차 유도 작업 때도 부산항국제여객터미널 방향 수로 끝까지 밀려났지만 하루 만에 그물을 넘어 수로로 돌아온 바 있다.