메인화면으로
'부캉이' 그물 뚫고 다시 돌아왔다…'잘가' 했는데 '머쓱'
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
  • 밴드 공유하기
  • 인쇄하기
  • 본문 글씨 크게
  • 본문 글씨 작게
정기후원

'부캉이' 그물 뚫고 다시 돌아왔다…'잘가' 했는데 '머쓱'

박세열 기자  |  기사입력 2026.10.22. 08:57:25 최종수정 2026.10.22. 17:01:15

부산 북항 친수공원 인공 수로에서 한 달 넘게 머물던 상어 '부캉이'가 수로 밖으로 내보내졌음에도, 다시 재진입 차단막 안으로 들어와 수로 입구에서 유영하고 있는 것으로 확인됐다.

22일 오전 부캉이는 북항 친수공원 제1∼2보도교 사이 수로에서 1분가량 간격으로 수면 위에 모습을 드러냈다. 이같은 모습은 부캉이를 촬영하고 있는 유튜버 등을 통해 알려졌다.

앞서 부캉이는 전날 오후 6시경 당국의 3차 유도작업 끝에 수로 밖으로 이동했으나, 전날 오후 11시쯤 수로 재진입을 막기 위해 설치한 1차 차단막인 폰툰(부유 시설) 안쪽으로 들어온 모습이 목격됐다.

폰툰은 수면에 띄운 수상 작업용 부유 시설이다. 다만 이 곳은 부캉이가 기존에 머물던 제4∼5보도교 수로와는 멀리 떨어져 있다.

당국은 폭 3∼4ｍ가량의 이 구조물에 그물을 고정해 부캉이가 수로 안쪽으로 되돌아오는 것을 막으려 했지만 실패한 것으로 보인다.

앞서 부캉이는 지난 2차 유도 작업 때도 부산항국제여객터미널 방향 수로 끝까지 밀려났지만 하루 만에 그물을 넘어 수로로 돌아온 바 있다.

▲22일 오전 부산 북항 친수공원 인공 수로에서 전날 3차 유도작업으로 수로 밖으로 나갔던 상어 '부캉이'가 다시 재진입, 차단막 안으로 들어와 수로 안을 유영하고 있다. 현재 부캉이는 1차 차단막과 2차 차단막 사이를 유영하고 있다. ⓒ연합뉴스

구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
박세열

박세열 기자

메일보내기ilys123@pressian.com

정치부 정당 출입, 청와대 출입, 기획취재팀, 협동조합팀 등을 거쳤습니다. 현재 '젊은 프레시안'을 만들고자 노력하고 있습니다. 쿠바와 남미에 관심이 많고 <너는 쿠바에 갔다>를 출간하기도 했습니다.

최근글보기
NAVER 에서
박세열 기자
 를 구독·응원해주세요
프레시안에 제보하기제보하기
프레시안에 CMS 정기후원하기정기후원하기

전체댓글 0

등록
  • 최신순

헤드라인

이전 다음