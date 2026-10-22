인천지역 9월 주택 매매가격 2개월 연속 하락…전월세는 상승세

인천지역 주택 매매가격이 2개월 연속 하락한 반면 전세와 월세 가격은 상승세를 이어간 것으로 나타났다. 주택 매매거래량도 감소세를 보였다.

인천광역시는 한국부동산원의 부동산통계정보와 2026년 9월 전국주택가격동향조사를 바탕으로 9월 인천 주택 매매가격지수 변동률은 -0.11%로 전월(-0.03%)보다 하락폭이 0.08%포인트 확대됐다고 22일 밝혔다.

▲전국 주택거래 현황(2026년 8월) ⓒ인천광역시

지역별로는 연수구가 동춘동과 송도동 대단지를 중심으로 0.17% 상승했고, 부평구도 갈산동과 부개동을 중심으로 0.08% 올랐다. 반면 미추홀구는 주안동과 용현동 중소형 주택을 중심으로 0.64% 하락했다. 남동구(-0.26%), 서해구(-0.08%)도 각각 구월동·서창동, 청라동·석남동 주요 단지를 중심으로 내림세를 보였다.

전세와 월세 가격은 상승세를 이어갔다. 9월 전세가격지수 변동률은 0.50%로 전월(0.41%)보다 0.09%포인트 상승했다. 지역별로는 서해구가 1.05%로 가장 높은 상승률을 기록했으며, 연수구(0.94%), 영종구(0.69%), 부평구(0.59%), 계양구(0.54%)가 뒤를 이었다.

월세통합가격지수 변동률도 전월 0.38%에서 0.54%로 0.16%포인트 상승했다. 서해구가 1.03%로 가장 큰 상승폭을 보였고, 남동구(0.84%), 부평구(0.63%), 영종구(0.60%), 연수구(0.42%) 순으로 상승률이 높았다.

주택 거래량은 매매와 전·월세 시장에서 엇갈린 흐름을 보였다. 8월 인천 주택 매매거래량은 2930건으로 전월(3706건)보다 776건(20.9%) 감소했다. 지역별로는 부평구가 485건으로 가장 많았고, 연수구(477건), 남동구(428건), 미추홀구(375건), 서해구(364건), 검단구(293건), 계양구(259건), 영종구(97건), 제물포구(89건), 강화군(55건), 옹진군(8건) 순이었다.

같은 기간 주택 전·월세 거래량은 1만 1230건으로 전월(1만 2150건)보다 920건(7.6%) 감소했다.

이원주 시 도시계획국장은 “2026년 9월 인천 주택시장은 매매가격이 2개월 연속 하락세를 보인 반면 전세가격과 월세통합가격은 상승세를 이어가고 있는 상황”이라고 말했다.