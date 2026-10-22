"기업은 급한데 행정은 느긋"…기업 호소에 '원스톱기업지원과' 신설한 익산시

전북자치도의 '경제심장' 역할을 해온 익산시의 기업들은 그동안 기업지원 행정에 불만이 적잖았다.

기업은 하루하루 피가 마를 정도로 급한데 행정은 한가롭기 짝이 없었다는 볼멘소리다.

김우진 기획안전국장도 22일 오전 조직개편과 관련한 기자간담회 석상에서 "그동안 기업들로부터 '익산시 행정은 순발력 있게 돌아가지 않는다. 기업들은 하루하루가 급한데 행정은 전혀 그렇지 않다'는 지적을 많이 받아왔다"고 토로했다.

▲조직재편은 향후 행정을 어떻게 이끌어갈지 보여주는 등 단체장의 '행정철학을 담는 그릇'이다. 김우진 익산시 기획안전국장이 조직개편을 설명하는 모습 ⓒ프레시안

이런 기업계의 불만을 익산시가 전향적으로 받아들여 실질적인 조직개편을 통해 '원스톱 지원' 의지를 강하게 피력했다.

이런 점에서 익산시의 조직개편에 대한 기업들의 관심이 무한증폭됐다.

조직재편은 향후 행정을 어떻게 이끌어갈지 보여주는 등 단체장의 '행정철학을 담는 그릇'이다.

이번 조직개편안과 관련해 주무국을 종전의 '청년경제국'에서 '미래첨단산업국'으로 전환하고 그 안에 '피지컬AI로봇산업과'와 '원스톱기업지원과'를 담아낸 점은 최정호 시장의 기업친화적 행보를 직설적으로 보여주는 대목이란 설명이다.

김우진 국장은 "조직개편은 단체장이 추구하는 행정의 방향"이라며 "부서 명칭부터 기업들을 지원하고 투자를 이끌어내겠다는 의지를 담아 네이밍을 정했다"고 말했다.

김우진 국장은 "'원스톱기업지원과'만 해도 "기업들이 시청을 방문했을 때 '원스톱'이란 명칭을 보며 '아~, 이곳에 가면 바로바로 즉시 대응을 해주겠구나!'라고 생각할 수 있도록 한 것"이라고 "환경 변화와 진행 속도는 무한정 빨라지고 있다. 이런 속도에 대응하겠다는 의지도 담은 것"이라고 덧붙였다.

익산시는 이번 조직개편을 위해 각 부서의견을 너무 많이 들었다고 말할 정도로 최정호 시장의 원칙과 철학을 담고 부서의견을 수렴하기 위해 최대한 노력했다는 후문이다.

익산지역 기업들은 환영하면서도 "말뿐인 '원스톱기업지원과'로 전락하면 절대 안 될 것"이라며 "간판이 중요한 것이 아니라 행정의 실행력과 강한 의지"라고 주장하고 있다.