청송군, 내년도 과수시설 현대화사업 신청 접수

경북 청송군은 2027년도 과수시설 현대화 및 평면형과원 조성 지원사업 신청을 오는 11월 13일까지 접수한다.

FTA기금 과수고품질시설현대화사업은 2024년 말까지 조성된 사과·복숭아·자두 과원을 대상으로 품종갱신과 관수·지주시설, 야생동물 방지시설, 방풍망, 냉해 예방시설 등의 설치를 지원한다.

신청 자격은 생산유통통합조직 참여 요건을 충족하고 송원APC 또는 참여 농협에 해당 과일을 전속·약정 출하한 실적이 있는 경영체다. 출하실적이 없는 농가도 출하약정을 체결한 뒤 정해진 기한까지 실적을 확인받는 조건으로 신청할 수 있다.

평면형과원 조성사업은 고밀식·2축·다축 사과 과원 조성에 필요한 묘목 구입비의 50%를 지원하며 지원 한도는 주당 7천500원, 경영체당 연간 최대 1천 주다.

신청은 오는 11월 13일까지로, FTA 과수시설 현대화사업은 송원APC 또는 참여 농협에, 평면형과원 묘목비 지원사업은 과원 소재지 읍·면사무소에 서류를 제출하면 된다. 세부 신청 자격과 구비서류는 읍·면사무소에서 확인할 수 있다.

윤경희 청송군수는 “과수 생산시설 현대화와 평면형과원 조성을 통해 농가의 노동력과 경영비 부담을 줄이고 청송사과의 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.