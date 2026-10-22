전북특별자치도, 'MICE 경쟁력 강화'로 전략산업 연계 국제회의 유치 본격화

전북특별자치도가 지역 전략산업과 연계한 국제회의 발굴과 유치에 본격적으로 나선다.

전북특별자치도는 21일 부터 이틀 간 전주 이비스호텔 등에서 국내외 학회·협회 및 국제회의 업계 관계자 등 80여 명이 참석하는 ‘전북 전략산업 연계 국제회의 유치 설명회’를 개최했다고 22일 밝혔다.

이번 설명회는 전북특별자치도가 주최하고 전북특별자치도문화관광재단이 주관하며, 지역 전략산업과 연계할 수 있는 국제회의와 국제학술회의를 발굴하고 관계기관과의 협력 네트워크를 구축하기 위해 마련됐다.

행사 첫날인 21일에는 전주 모이장(유니크베뉴)에서 참가자 간 네트워킹이 진행됐다. 전북만의 특색 있는 행사 공간과 지역 콘텐츠를 소개하고, 국제회의 관계자들과 교류하며 향후 협력 가능성을 모색했다.

22일에는 전북의 MICE 인프라와 국제회의 유치 지원제도를 소개하고, 전문가 발표를 통해 전략산업과 국제회의 유치의 연계 방안을 공유했다.

한양대학교 글로벌문화통상학부 윤영혜 교수는 글로벌 MICE 산업 동향과 국제회의 유치 성공 사례, 개최지 선정 요인 등을 소개했다. 이어 고려대학교 반도체공학과 신창환 교수는 반도체 분야 국제학술회의 사례를 바탕으로 글로벌 연구자·기업·산학연 네트워크 확대와 지역산업 연계 효과를 설명했다.

특히 22일 오후에는 학회·협회 관계자와 도내 PCO(국제회의 기획업체) 간 일대일 비즈니스 상담을 진행했다. 이를 통해 국제회의의 전북 개최 가능성과 협력 방안을 구체적으로 논의하고, 유치 가능성이 있는 행사를 발굴해 후속 유치 활동으로 연계할 계획이다.

전북특별자치도는 이번 설명회를 통해 단순한 지역 홍보를 넘어 전북의 전략산업과 국제회의를 연계하고, 유치 가능성이 있는 국제회의를 발굴해 실제 개최로 이어질 수 있는 기반을 마련할 방침이다.

박동우 전북특별자치도 문화체육관광국장은 “국제회의는 세계의 전문가와 기업, 연구기관을 연결해 지역산업의 경쟁력을 높이는 기회”라며 “전북의 산업적 강점과 MICE 자원을 적극 알리고, 관계기관과의 협력을 통해 국제회의 유치 성과를 만들어 가겠다”고 말했다.