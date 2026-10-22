인천시·재외동포청, 재외동포교육문화센터 조성 협력…내년 리모델링 착수

인천광역시와 재외동포청은 22일 인천도시역사관에서 ‘재외동포교육문화센터 조성을 위한 양해각서(MOU)’를 체결하고, 재외동포와 모국 간 교류 활성화 및 글로벌 한인 네트워크 강화를 위해 협력하기로 했다.

인천시에 따르면 이번 협약은 인천도시역사관을 재외동포교육문화센터로 조성해 재외동포의 역사와 문화를 보존·전시하고, 차세대 동포의 정체성 함양과 모국과의 유대 강화를 지원하기 위해 마련됐다.

▲인천도시역사관 ⓒ인천광역시

센터에는 해외이주 역사유물 전시공간과 자료실이 들어서며, 역사자료 수집·전시와 디지털 아카이브 구축도 추진된다. 또 차세대 동포를 대상으로 한국어와 역사·문화 교육, 모국 연수 프로그램을 운영하고, 인천시민이 참여하는 세미나와 워크숍, 문화교류 행사도 마련할 계획이다.

두 기관은 센터 조성에 필요한 행정 지원과 국비 확보, 전시공간 구축 및 프로그램 개발 등에 협력한다. 세계한인회장대회 사무국과 세계한상대회 사무국, 글로벌한인드림재단 사무국 등 관련 기관의 설치를 지원하고 재외동포 네트워크 연계 사업도 확대할 방침이다.

센터 리모델링은 내년부터 착수한다. 시는 관련 행정절차와 시설 조성을 지원하고, 재외동포청은 국비 확보와 공사를 주관하며 완공 후 센터 운영·관리를 맡는다. 구체적인 시설 사용 조건과 관리 책임 등은 향후 협의를 통해 결정할 예정이다.

박찬대 시장은 “재외동포교육문화센터는 세계 각지의 동포들이 고국에 오면 식구로 돌아오는 집이자, 차세대 동포들이 자신의 뿌리를 확인하고 정체성을 키우는 소중한 공간이 될 것”이라며 “재외동포청과 긴밀히 협력해 인천을 글로벌 한인 네트워크의 중심으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

김경협 재외동포청장도 “센터가 차세대 동포의 정체성 함양과 글로벌 인재 성장을 지원하고, 전 세계 한인 네트워크가 모이는 구심점이 될 수 있도록 인천시와 협력해 사업을 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다.