"새만금 액화수소 시대 열렸다"…국가산단에 '액화수소 제조' 공장 준공식

새만금 국가산단에 액화수소 제조공장이 설립돼 준공식을 갖는 등 액화수소 시대가 활짝 열렸다.

새만금개발청(청장 문성요)은 디앨(주)이 새만금 국가산단에 액화수소 탱크 트레일러 등 수소 저장·운송 장비 제조공장을 설립하고 22일 준공식을 개최했다고 밝혔다.

디앨(주)은 새만금 국가산단 1공구의 약 3만4000㎡에 107억원을 투자한 것으로 알려졌다.

▲새만금 국가산단에 액화수소 제조공장이 설립돼 준공식을 갖는 등 액화수소 시대가 활짝 열렸다. ⓒ새만금개발청

디앨 주식회사는 1993년 알루미늄 탱크로리와 특장차 생산을 시작한 이후 LPG·LNG·초저온 액화가스 등을 저장·운송하는 특장차와 저장탱크를 제조해 온 전문기업이다.

2021년 10월 새만금개발청투자협약을 체결하고 2022년 10월 입주계약을 체결했다.

이날 준공식에는 문성요 새만금개발청장을 비롯해 디앨 주식회사 임근영 대표이사와 전북자치도, 군산시 등 관계기관 및 기업 관계자 160여 명이 참석했다.

새만금개발청은 이번 공장 준공이 새만금 국가산업단지가 수소 산업 거점으로 도약하는 데 상징적인 의미가 있다가 강조했다.

새만금에서는 풍부한 재생에너지를 활용한 그린수소 생산과 수소 유통 인프라 구축 등 수소 산업 육성이 추진되고 있다.

이번 공장 준공으로 새만금은 수소의 생산부터 저장·운송·활용까지 이어지는 수소 산업 생태계 가운데 '저장·운송' 분야의 장비 생산거점을 갖추게 됐다.

수소 산업은 생산과 활용을 잇는 저장·운송 기반이 뒷받침돼야 생태계가 완성되는 만큼 관련 장비의 지역 내 생산은 새만금 수소 산업 생태계 구축에도 이바지할 것으로 기대된다.

문성요 새만금개발청장은 "30여 년간 특장차와 저장탱크 제조에 전념해 온 디앨㈜의 기술이 이제 새만금에서 액화수소 시대를 열게 됐다"며 "디앨㈜ 새만금공장이 수소 생산지와 소비지를 잇는 핵심 거점으로 성장할 수 있도록 새만금개발청도 맞춤형 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.