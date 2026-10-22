하남 감일고 학생들, 지역 문제 해결 위한 정책 제안…시정 반영 기대

경기 하남시 감일고등학교 학생들이 금연구역 내 무단흡연과 청소년 문화공간 부족 등 지역사회 문제를 직접 조사하고 해결 방안을 정책으로 제안해 눈길을 끌고 있다.

하남시는 지난 21일 감일고 시청각실에서 이현재 하남시장과 안정희 감일고 교장, 학생·학부모 등 60여 명이 참석한 가운데 ‘제1회 하남시와 함께하는 감일고 정책 제안 발표회’를 개최했다고 22일 밝혔다.

▲제1회 하남시와 함께하는 감일고 정책 제안 발표회 기념촬영 ⓒ하남시

이번 발표회는 시가 9000만 원을 지원하는 고교학력향상사업의 일환으로 마련됐다. 학생들은 여름방학부터 현장답사와 설문조사, 정책 컨설팅 등을 거쳐 교통·환경·문화·체육 분야의 개선 방안을 구체화하고 7개 모둠별로 발표했다.

최우수상은 금연구역 내 무단흡연을 줄이기 위한 ‘흡연감지 세이프 보이스’를 제안한 이서인·박지호·백채윤·황수인 학생팀이 받았다. 이 정책은 센서로 흡연 행위를 감지하면 LED와 음성 안내장치를 통해 금연을 유도하는 방식이다.

학생들은 주민과 자영업자 50명을 대상으로 진행한 설문조사에서 응답자의 88%가 무단흡연 피해를 경험했다고 밝힌 점을 근거로, 피해가 잦은 지역에서 4주간 시범 운영한 뒤 효과를 평가하는 방안을 제시했다.

우수상은 청소년 주도형 문화 프로그램인 ‘감일 문화 ON\!’을 제안한 송정훈·김연서 학생에게 돌아갔다. 지역 청소년 12명으로 문화기획단을 구성해 문화·진로 프로그램의 기획부터 예산 편성, 운영과 평가까지 직접 참여하도록 하는 내용이다. 청소년 문화시설 부족 문제를 해소하고 청소년의 자율적인 참여를 확대하는 데 초점을 맞췄다.

이 밖에도 공실 상가를 문화공간으로 활용하는 ‘아트브릿지’, 학교 체육관 주민 개방 시범사업, 주요 지하철역을 연결하는 ‘역주행버스’, 이륜차 교통소음 저감 정책 ‘하남 사일런트 로드’, 길가 쓰레기 감축을 위한 ‘러닝 트래시 캐치’ 등 다양한 제안이 나왔다.

발표 이후 학생들은 이 시장과 관계 공무원, 하남시청소년수련관·감일청소년문화의집 관계자들과 질의응답을 진행하며 정책의 실현 가능성을 논의했다. 하남시는 관련 부서별로 제안 내용을 검토하고 기존 사업과의 연계 가능성, 예산 및 안전 등 추진 여건을 살폈다.

안정희 감일고 교장은 “학생들이 지역사회 문제를 스스로 발견하고 현장 탐구를 통해 실효성 있는 정책을 제안했다는 점에서 뜻깊다”며 “제안 가운데 일부라도 시정에 반영돼 학생들이 지역사회의 변화를 직접 체감할 수 있기를 바란다”고 말했다.

이현재 시장은 “지역사회 문제를 스스로 고민하고 해결 방안을 제시하는 과정은 미래 인재로 성장하는 소중한 경험”이라며 “학생들의 참신한 제안을 관계 부서에서 면밀히 검토해 실현 가능한 사항은 시정에 반영하고, 청소년들이 꿈과 역량을 마음껏 펼칠 수 있는 교육도시 하남을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.