인천시의회, 행정사무감사 대비 실무 역량 강화 교육

인천광역시의회는 22일 시의회 본회의장에서 시의원과 의정발전자문위원, 의정모니터 등을 대상으로 ‘제4회 의정 역량 강화의 날’ 교육을 실시했다고 밝혔다.

이날 교육은 2026년 행정사무감사를 앞두고 의원들의 감사 실무역량을 높이고, 시민의 관점과 현장 의견을 의정활동에 반영하기 위해 마련됐다.

▲‘제4회 의정 역량 강화의 날’ 교육 참석자들 기념촬영 ⓒ인천광역시의회

교육에서는 행정사무감사의 주요 기능과 준비·진행 과정에 필요한 실무기법을 비롯해 시정 주요 정책과 사업의 추진 과정 및 성과 점검, 집행기관의 업무 추진과 예산 집행의 적정성 검토, 문제점에 대한 개선 방안 마련 등을 다뤘다.

특히 의정발전자문위원과 의정모니터도 교육에 참여해 행정사무감사에 대한 이해를 높이고, 시민의 다양한 의견을 정책 점검에 반영할 수 있도록 실무 역량을 강화했다.

박종혁 의장은 “행정사무감사는 시민의 시각에서 시정의 문제점을 살피고 올바른 정책 방향을 제시하는 중요한 의정활동”이라며 “의원들의 전문성을 높이고 시민의 목소리와 현장의 의견을 의정활동에 충실히 반영해 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편, ‘의정 역량 강화의 날’은 인천시의회가 의원들의 전문성과 실무 능력을 높이기 위해 운영하는 자체 교육 프로그램이다. 앞서 생성형 인공지능(AI) 활용과 예산안 심사 기법 등을 주제로 교육을 진행했으며, 앞으로도 법정의무교육과 의정활동 관련 실무교육을 지속적으로 추진할 계획이다.