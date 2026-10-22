에코프로 창립 28주년…불황 뚫고 삼원계 양극재 미래 개척

1998년 환경 기술 국산화로 출발해 이차전지 소재 사업 확장…포항에 약 3조3000억원 투자

임직원 90%가 비수도권 출신…지역 인재 기반으로 포항을 배터리 소재 산업 거점으로 육성

이차전지 소재 기업 에코프로가 창립 28주년을 맞아 불황 속 기술 경쟁력 강화와 삼원계 양극재 시장 선점을 통한 성장 의지를 다졌다.

환경 기술 국산화에서 출발해 이차전지 소재 기업으로 사업 영역을 넓혀온 만큼, 미래 산업 변화에 선제적으로 대응하겠다는 구상이다.

에코프로는 22일 포항캠퍼스에서 창립 28주년 기념식을 열었다.

이동채 창업주는 기념사에서 “누구도 가지 않은 길을 먼저 걷는 것이 에코프로의 역사였다”며 도전 정신을 거듭 강조했다.

이 창업주는 전기차를 비롯해 로봇과 인공지능(AI), 차세대 모빌리티 산업이 성장하면서 고에너지밀도 배터리 수요도 확대될 것으로 전망했다.

또한 삼원계 배터리 시장의 성장 가능성을 강조하며 기술 고도화와 품질 향상, 원가 절감을 통해 고객 수요에 선제적으로 대응할 것을 주문했다.

▲이동채 에코프로 창업주가 창립 28주년 기념식에서 기념사를 하고 있다.ⓒ에코프로 제공

1998년 직원 1명, 자본금 1억원으로 출발한 에코프로는 반도체 공정용 케미컬 필터 국산화와 온실가스 저감 촉매 기술 개발 등을 통해 환경 소재 분야에서 기반을 다졌다.

이후 이차전지 양극재 사업에 진출했으며, 2013년 소니에 NCA(니켈·코발트·알루미늄) 양극재를 공급하면서 기술 경쟁력을 입증하고 해외 시장 진출의 발판을 마련했다.

포항은 에코프로의 사업 확장과 함께 이차전지 소재 산업의 거점으로 성장했다.

회사는 2017년부터 영일만일반산업단지에 생산 기반을 구축해 왔으며, 현재까지 약 3조3000억원을 투자해 원료부터 소재 생산까지 연결하는 클로즈드 루프(Closed Loop) 생태계를 조성했다.

에코프로의 입주는 조선 관련 기업 유치에 어려움을 겪던 영일만산단의 산업 구조 변화에도 영향을 미쳤다.

이차전지 소재 기업들의 후속 투자가 이어지면서 산단은 관련 산업 중심지로 변모했고, 포항은 2023년 7월 양극재 분야 국가첨단전략산업 특화단지로 지정됐다.

이를 계기로 지역 산업은 기존 철강 중심 구조에서 이차전지 소재를 아우르는 체제로 확장됐다.

지역 인재 채용도 에코프로의 성장 전략에서 중요한 축이다.

회사에 따르면 전체 임직원의 약 90%가 수도권이 아닌 지방 출신이다.

특히 포항 지역 대학과 특성화고 졸업생 채용도 이어가며 지역 인재의 취업 기회 확대와 산업 기반 강화에 힘을 보태고 있다.

이동채 창업주는 “에코프로의 가장 소중한 자산은 설비도 건물도 자본도 아닌 사람”이라며 인재의 중요성을 강조했다.

이날 기념식에서는 도전·혁신·신뢰의 핵심 가치를 실천한 임직원에 대한 시상도 진행됐다.