경기도, 이주노동자 행복일터 15개 기업 선정…환경 개선 최대 1000만원 지원

경기도는 22일 경기도일자리재단 남부사업본부에서 이주노동자 고용·노동환경 우수기업 15곳에 ‘경기도 이주노동자 행복일터’ 인증서와 현판을 수여했다고 밝혔다.

올해로 시행 2년 차를 맞은 행복일터 사업은 이주노동자의 노동 권익을 보호하고 안전하고 존중받는 근무환경을 조성하기 위해 우수 기업을 발굴·인증하는 제도다.

▲‘경기도 이주노동자 행복일터’ 인증서·현판 수여식 ⓒ경기도

도는 이주노동자를 고용한 도내 제조업 중소기업을 대상으로 서류 평가와 현장 평가, 선정심의위원회 심의를 거쳐 15개 기업을 선정했다. 인증 유효기간은 2년이다.

선정 기업에는 평가 결과에 따라 500만~1000만 원씩 총 1억 원의 노동환경 개선비를 지원한다. 지원금은 작업장 개보수와 안전설비 확충, 기숙사·휴게실 등 복지시설 개선에 사용할 수 있다.

상위 우수기업에는 현대하이텍㈜, ㈜동일프라텍, ㈜피엔티삼일산업이 선정됐다. 특히 현대하이텍㈜은 이주노동자의 노동환경 개선과 권익 보호에 기여한 공로로 연말 경기도지사 표창을 받을 예정이다.

도와 경기도일자리재단은 선정 기업을 대상으로 노동환경 개선비 지원과 안전보건교육, 노무 관련 컨설팅을 진행하고 있다. 미선정 기업에도 신청을 통해 컨설팅 기회를 제공해 이주노동자 친화적인 노동환경을 도내 기업 전반으로 확산할 계획이다.