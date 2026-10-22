오산시, 행안부에 특교세 267억 지원·기준인건비 275억 증액 건의

조용호 경기 오산시장이 22일 정부서울청사에서 윤호중 행정안전부 장관을 만나 지역 현안 사업 15건에 대한 특별교부세 267억 원 지원을 건의했다.

22일 오산시에 따르면 조 시장은 세교2지구 입주 등 도시 개발에 따른 인구 증가로 도로와 근린시설 등 사회간접자본(SOC) 확충과 행정인력 보강이 시급하다며 중앙정부 차원의 지원을 요청했다.

▲조용호 오산시장(왼쪽)이 윤호중 행안부 장관에 오산시 주요 현안사항 건의서를 전달하고 있다. ⓒ오산시

조 시장은 이날 시민 불편이 큰 교통 현안 해결을 위해 △가장동 서부로 재개설 100억 원 △경부선철도 횡단도로 개설 100억 원 △수도권 제2순환고속도로 북오산IC 진입도로 개설 8억 원 등을 건의했다.

특히 서부로는 지난해 7월 가장교차로 일원 붕괴사고 이후 일부 구간의 통행 제한이 이어지고 있어 조속한 정상화가 필요한 상황이다. 조 시장은 서부로가 오산과 수원·화성·평택을 연결하는 주요 간선도로인 만큼 정부의 적극적인 지원을 요청했다. 노후 방음벽 보수공사에도 8억 원의 지원을 건의했다.

재난안전 분야에서는 신장빗물배수펌프장 노후 펌프 교체와 재난전광판·방범용 CCTV 설치 등을 위한 사업비 지원을 요청했다. 이와 함께 세교동 도시계획도로 개설, 남부종합사회복지관 기능 보강, 초평도서관 환경 개선, 어린이놀이터 정비 등 주민 생활과 밀접한 시설 개선사업도 건의했다.

조 시장은 행정수요 증가에 대응하기 위한 기준인건비 상향도 요청했다. 오산시 기준인력이 유사 규모 지방자치단체 평균보다 327명 적다며, 2027~2028년 2년에 걸쳐 기준인건비를 총 275억 원 늘려달라고 건의했다.

윤 장관은 오산시의 건의 내용을 자세히 살펴보고 해결 방안을 함께 고민하겠다고 밝혔다.

조 시장은 “시민 불편을 해소하고 안전한 도시를 만드는 데 필요한 예산을 확보하기 위해 국회와 중앙정부를 찾아 나설 것”이라며 “지역 현안 해결을 위한 특별교부세가 최대한 반영될 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.