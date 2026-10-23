인천시, 해양쓰레기 정화 사업 국비 1억4000만원 추가 확보

인천광역시가 한강 수계 등을 통해 유입되는 해양쓰레기 수거와 처리를 위해 국고보조금 1억4630만원을 추가 확보했다. 인천시는 추가 예산을 쓰레기 유입량이 많은 강화군과 옹진군에 지원해 수거·운반·처리 작업에 투입할 계획이다.

23일 인천시에 따르면 이번 추가 확보로 시의 올해 하천·하구 쓰레기 정화사업 국고보조금은 기존 20억5600만원에서 22억230만원으로 늘었다.

▲옹진군 장봉도 해양 정화활동 모습 ⓒ인천광역시

하천·하구 쓰레기 정화사업은 육상에서 하천과 하구를 거쳐 바다로 흘러드는 쓰레기를 사전에 수거·처리해 해양오염을 예방하는 사업이다. 시는 매년 약 5400t의 쓰레기를 수거·처리하고 있다.

추가 확보한 예산은 강화군에 4630만원, 옹진군에 1억원이 각각 지원된다. 시는 쓰레기 수거·처리 현황과 보관량을 점검하고, 추가 예산이 연내 차질 없이 집행되도록 사업 추진 상황을 관리할 방침이다.

앞서 시는 해양쓰레기 수거·처리 여건을 개선하기 위해 기후에너지환경부와 한강유역환경청 등 관계 기관에 국비와 기금 지원 확대를 지속적으로 건의해 왔다.

박광근 시 해양항공국장은 “추가 확보한 예산이 현장의 실질적인 수거 및 처리 성과로 이어질 수 있도록 군·구와 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.