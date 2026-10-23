인천시청 애뜰광장서 28~29일 농특산물 장터…최대 30% 할인

인천지역 농가의 판로를 넓히고 시민들에게 우수한 농특산물을 합리적인 가격에 제공하는 직거래 장터가 열린다.

인천광역시는 오는 28일부터 29일까지 이틀간 시청 애뜰광장에서 ‘2026 농특산물 인천장터’를 운영한다고 23일 밝혔다. 인천시가 주최하고 ㈜농협경제지주 인천본부가 주관하는 이번 행사는 지역 농업인의 소득 증대와 농특산물 소비 촉진을 위해 마련됐다.

▲‘2026 농특산물 인천장터’ 포스터 ⓒ인천광역시

장터에는 총 16개 판매부스가 들어서며, 강화 등 인천 지역에서 생산한 쌀과 인삼, 고구마, 한우, 한돈 등 다양한 농특산물을 시중가보다 최대 30% 할인된 가격에 판매한다.

구매 고객을 위한 혜택도 마련된다. 3만원 이상 구매하면 에어볼 추첨을 통해 경품을 받을 수 있으며, 9만원 이상 구매 고객에게는 무료배송 서비스를 제공한다. 배송은 강화·옹진·영종을 제외한 인천 지역에서 가능하다. 문화누리카드 결제도 지원해 이용 편의를 높인다.

인삼고추장 만들기와 쑥 인절미 만들기 등 체험 프로그램도 운영한다. 현장 구매 고객 선착순 300명에게 무료 커피를 제공하는 이벤트도 진행된다.

박중우 시 식품산업과장은 “이번 장터가 인천 농특산물의 우수성을 알리고 지역 농업인의 실질적인 소득 증대에 기여하길 기대한다”고 말했다.