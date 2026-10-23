인천시, 드론으로 섬 해양쓰레기 탐지부터 수거·반출까지 스마트 관리

인천광역시가 위성과 드론을 활용해 섬 지역 해양쓰레기를 탐지하고 수거·운반하는 스마트 해양환경 관리체계를 현장에 도입했다. 접근이 어려운 해안의 쓰레기를 드론으로 운반해 육지로 반출하는 방식으로, 해양쓰레기 수거 효율과 작업 안전성을 높일 것으로 기대된다.

인천시는 지난 20일 옹진군 문갑도와 소야도 해안에서 주민들이 수거한 해양쓰레기 약 4.4t을 고중량 드론으로 운반해 해양쓰레기 전용 운반선 ‘옹진청정호’에 싣고 육지로 반출했다고 23일 밝혔다.

▲드론 활용 해양쓰레기 수거 반출 모습 ⓒ인천광역시

이번 사업은 인천시의 ‘스마트 해양빌리지’ 사업의 하나로, 위성 탐지와 드론 정밀 조사부터 주민 수거, 드론 운반, 수거선 반출까지 전 과정을 하나의 관제체계로 연계한 것이 특징이다.

인천 앞바다 섬 지역은 갯바위와 절벽 등으로 인해 인력과 선박의 접근이 어려워 해양쓰레기 수거에 한계가 있었다. 이에 시는 2022년부터 위성·드론·소나를 활용해 쓰레기 밀집 지역을 분석해 왔으며, 이번 실증을 통해 탐지 결과를 실제 수거와 반출까지 연결했다.

시는 지난해 10월 덕적도 파래금 해변에서 0.3t을 시범 수거한 데 이어 사업 범위를 옹진군 일대로 확대하고 있다. 지난 9월 한 달간 4.6t을 수거했으며, 이달에도 20일까지 4.4t을 반출했다.

시는 다음 달까지 옹진군 내 수거 취약 해안을 대상으로 실증을 이어가고, 연내 해양쓰레기 30t 수거를 목표로 사업을 추진할 계획이다. 선박용 드론 스테이션도 구축하고, 실증 데이터를 바탕으로 ‘인천형 스마트 해양관리 표준모델’을 마련해 전국 연안 지자체로 확산할 방침이다.

박광근 시 해양항공국장은 “위성과 드론이 찾아낸 쓰레기를 드론과 수거선으로 바다 밖까지 실어내는 체계가 현장에서 성공적으로 가동됐다”며 “접근이 어려운 섬 해안까지 깨끗하게 관리하는 스마트 해양도시 인천을 만들어 가겠다”고 말했다.