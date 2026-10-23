고원 스포츠도시 명성 되찾는다… 태백시, 843억 투입 인프라 대혁신

태백시가 시민 생활체육 환경을 개선하고 전국 규모 체육대회와 전지훈련 유치 경쟁력을 높이고자 총 843억 원 규모의 주요 스포츠시설 6개 사업을 단계적으로 추진한다.

태백시는 2026년부터 2030년까지 실내체육시설, 전문훈련시설, 생활체육시설 등을 확충한다.

▲사계절 다목적 전지훈련시설(에어돔) 현장 점검. ⓒ태백시

태백시의 고원 기후와 기존 체육시설을 활용하면서 종목별 경기시설과 훈련·숙박시설을 넓혀 방문객의 지역 내 체류를 늘리고 지역경제를 활성화한다는 구상이다.

문곡소도동 일원에서는 사계절 체육활동과 전문훈련을 위한 실내 스포츠시설을 확충하고 있다.

고원4구장 일원에 조성 중인 사계절 다목적 전지훈련시설(에어돔)은 총사업비 125억 원 규모의 실내시설이다.

올해 11월 준공을 목표로 사업을 진행하고 있다.

고원체육관 옆에 들어서는 청정고원 스포츠센터(고원3체육관)는 총사업비 175억 원을 투입해 올해 10월 준공했다.

다목적 실내경기장을 갖춰 각종 체육대회 개최와 종목별 훈련시설로 활용할 계획이다.

고원2체육관 일원에는 총사업비 90억 원 규모의 16레인 볼링경기장을 신축한다.

지난 3월 착공에 들어갔다.

▲스포츠시설 6개 사업. ⓒ태백시

옛 함태초등학교 부지에는 총사업비 125억 원을 투입해 태백 휴(休) 전지훈련센터를 건립한다.

숙박시설, 훈련시설, 부대시설 등을 갖춘 전지훈련 거점으로 지난 3월 착공했다.

신규 생활체육 시설 조성도 추진한다.

서학골 일원에는 총사업비 178억 원 규모의 36홀 파크골프장 조성을 위한 행정절차를 진행하고 있다.

같은 지역에 총사업비 약 150억 원을 투입하는 12면 규모의 실내테니스장 신축도 계획 중이며 2027년 기본설계를 추진할 예정이다.

태백시는 신규 체육시설을 2030년 강원특별자치도민체육대회 유치를 위한 기반으로 활용할 방침이다.

태백시 관계자는 "스포츠시설 확충은 시민들의 생활체육 환경을 개선하는 동시에 태백시가 가진 고원 스포츠의 강점을 더욱 발전시키기 위한 사업"이라며 "전국대회와 전지훈련 유치를 확대해 시민 체육복지 증진과 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.