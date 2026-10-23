안양 보육박람회 24일 평촌중앙공원서 개최…체험부스 70여개 운영

아이와 부모가 함께 다양한 체험을 즐기며 놀이와 환경의 가치를 배울 수 있는 보육박람회가 경기 안양 평촌중앙공원에서 열린다.

안양시는 오는 24일 평촌중앙공원에서 '제8회 안양 보육박람회'를 개최한다고 23일 밝혔다. 안양시어린이집연합회가 주최·주관하고 안양시가 후원하는 이번 행사는 '작은 손길이 모여 만드는 초록세상'을 주제로 오전 10시 30분부터 오후 4시까지 진행된다.

▲안양 보육박람회 개최 안내문 ⓒ안양시

행사장에는 영유아와 가족을 위한 70여 개 체험 부스가 마련된다. 황토볼과 놀이용 모래, 편백나무를 활용한 오감발달 체험을 비롯해 소방관·파일럿 직업체험, 증강현실(AR) 버스 체험, 찾아가는 목공 교실 등 아이들의 호기심과 상상력을 키울 수 있는 프로그램이 운영된다.

환경의 소중함을 배우는 체험도 마련된다. 재활용 장난감 전시와 곤충·숲 체험, 분리수거 및 환경 모델 체험, 폐현수막을 활용한 패션쇼 등을 통해 탄소중립의 의미와 실천 방법을 알릴 예정이다.

안양소방서는 심폐소생술 체험과 소방안전 교실을 운영하며, 마술과 비눗방울 공연도 선보여 가족들에게 다양한 볼거리를 제공한다.

최대호 시장은 “이번 행사가 따뜻한 교류 속에 보육의 의미를 되새기고, 아이와 부모가 모두 행복한 도시 안양의 가치를 나누는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.