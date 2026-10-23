인천시, 송도 바이오클러스터 글로벌 신약개발 거점 육성

인천광역시가 송도 바이오클러스터를 위탁생산 중심에서 인공지능(AI) 기반 신약 연구개발(R&D) 거점으로 전환하기 위해 글로벌 제약사 및 국내 바이오기업과 협력에 나섰다.

인천시는 23일 영종도 인스파이어 엔터테인먼트 리조트에서 ‘2026 AI 바이오 신약허브 글로벌 서밋’을 개최하고, 송도를 세계적인 차세대 신약개발 거점으로 육성하기 위한 비전을 선포했다고 밝혔다.

▲23일 영종구 인스파이어에서 열린 '2026 AI 바이오 신약 글로벌 서밋 인천' 행사 현장.(왼쪽부터 정경실 보건복지부 보건의료정책실장, 박찬대 인천시장, 베레나 스토커 릴리게이트웨이랩스 부사장, 세이야 코마츠 한국릴리 대표이사, 존림 삼성바이오로직스 대표이사) ⓒ인천광역시

이날 인천시와 보건복지부, 삼성바이오로직스, 글로벌 제약사 일라이 릴리는 ‘송도 바이오클러스터 혁신생태계 조성을 위한 업무협약’을 체결했다. 협약에 따라 유망 바이오·헬스케어 기업 발굴과 육성, 창업·연구 인프라 연계, 정부 지원사업 공동 추진 등에 협력하기로 했다.

핵심 사업은 송도 제2바이오캠퍼스에 조성되는 ‘삼성바이오로직스 C-랩 아웃사이드’다. 내년 준공을 목표로 하는 이 시설은 연면적 약 3500평 규모로, 삼성바이오로직스가 시설 건설과 운영을 맡고 릴리가 연구개발 멘토링과 글로벌 네트워크 연계를 지원한다. 이를 통해 내년까지 유망 신약 스타트업 최대 30개를 육성할 계획이다.

이번 서밋에서는 삼성바이오로직스와 셀트리온 등 주요 바이오기업이 혁신·성장 전략을 발표하고, 국내외 기업과 전문가들이 AI 기반 신약개발 동향을 공유했다. 기업성장 파트너링에서는 혁신 바이오기업과 투자기관 등이 1대1 상담을 통해 공동 연구개발과 임상, 위탁생산, 투자 유치 등 협력 방안을 논의했다.

박찬대 시장은 “송도가 생산 기반을 넘어 글로벌 원천기술 연구개발 허브로 도약하는 역사적 분기점”이라며 “삼성바이오로직스와 릴리의 협력을 적극 지원해 세계적인 바이오 혁신 생태계를 조성하겠다”고 말했다.