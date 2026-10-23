순창군, 저소득 취약계층 가사·간병 방문지원 대상자 발굴

ⓒ순창군

전북 순창군이 돌봄서비스가 필요하지만 정보 부족 등으로 신청하지 못하는 취약계층이 없도록 지역 내 11개 읍·면과 협력해 대상자 발굴과 홍보를 강화한다고 23일 밝혔다.

이를 위해 군은 이장회보와 지역사회보장협의체 회의 등을 통해 사업을 안내하고 돌봄이 필요한 주민을 발굴해 신청·접수까지 연계할 계획이다.

가사·간병 방문지원사업은 일상생활이 어려운 저소득층에게 가사·간병 서비스를 제공하는 사회서비스 바우처 사업으로 지난 2004년부터 시행되고 있다.

지원 대상은 65세 미만 기준중위소득 70% 이하 주민 가운데 장애 정도가 심한 장애인, 6개월 이상 치료가 필요한 중증질환자, 희귀난치성 질환자, 소년소녀가정·조손가정·법정보호 한부모가정의 자녀 또는 손자녀 등이다.

군 관계자는 "돌봄서비스가 필요한 주민들이 정보 부족으로 지원에서 소외되는 일이 없도록 대상자 발굴과 홍보에 힘쓰겠다"고 말했다.

자세한 사항은 순창군 주민복지과 또는 관할 읍·면 행정복지센터에 문의하면 된다.