"부당 행정·예산 낭비 제보하세요"…전주시의회, 11월 20일까지 시민 제보 접수

▲전주시의회

전북 전주시의회는 오는 11월 행정사무감사를 앞두고 위법·부당 행정 및 예산 낭비 사례 등 시민 제보를 받는다고 23일 밝혔다.

제보 대상은 △위법·부당 행정행위 △시책 개선 및 건의 사항 △예산 낭비 사례 등으로 접수 기간은 오는 11월 20일까지다.

다만 사생활 침해나 재판·수사 중인 사항, 인신공격 우려가 있는 내용과 익명 제보 등은 대상에서 제외된다.

제보는 전주시의회 홈페이지나 우편·방문 또는 각 의원과 상임위원회 전화로 가능하며 접수된 내용은 의회 검토를 거쳐 감사에 반영하거나 향후 의정활동 자료로 활용된다. 제보자 신상정보는 비밀을 원칙으로 한다.

상임위원회별 전화번호는 운영위원회 063-230-3526, 행정위원회 063-230-3536, 복지환경위원회 063-230-3546, 문화경제위원회 063-230-3556, 도시건설위원회 063-230-3566이다.

올해 행정사무감사는 11월 18일부터 26일까지 진행되며 각 분야 전문성을 강화하기 위해 상임위원회별로 실시한다.

최주만 전주시의회 의장은 "상임위원회별로 전문적이고 심층적인 행정사무감사를 통해 시정 전반을 꼼꼼히 점검하고 부당한 행정을 바로잡는 한편 합리적인 정책 대안을 제시하겠다"고 말했다.