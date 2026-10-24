"배움으로 탄탄하게"…31일 태백시 평생학습 축제

태백시가 오는 31일 태백문화예술회관 일원에서 제5회 태백시 평생학습 축제를 연다.

주제는 '배움으로 탄탄·평생교육으로 단단'이다.

▲제5회 태백시 평생학습 축제. ⓒ태백시

평생학습에 참여한 시민, 학습동아리, 강사 등이 모여 학습 성과를 공유한다.

시민들은 다양한 프로그램을 직접 체험하며 평생학습의 즐거움을 나눈다.

태백문화예술회관 대공연장, 전시 컨벤션홀, 야외 광장 등에서 진행한다.

학습자, 강사, 시민 등 500여 명이 참여한다.

오전 11시 스포츠댄스 축하공연을 시작으로 개막식과 성인문해 시화전 시상식을 진행한다.

오후에는 평생학습 정기프로그램 학습자와 학습동아리 등 16개 팀 167명이 무대에 오른다.

참가자들은 통기타, 색소폰, 훌라댄스, 장구, 오카리나 공연을 펼친다.

행사장 곳곳에서는 시민 참여형 체험 프로그램을 운영한다.

파크골프, 도자기 만들기, 코바늘 공예, 캘리그라피, 생성형 AI 활용 등 19개 평생학습 강좌를 체험할 수 있다.

커피, 제빵, 전통 먹거리 등을 즐길 수 있는 먹거리 부스도 운영한다.

전시 공간에서는 재봉틀·공예 등 12개 강좌의 학습 성과물 150점을 선보인다.

성인문해 학습자들의 시화 작품 20점도 함께 전시한다.

태백시는 평생학습관·교육도서관 건립 프리뷰존을 운영한다.

건립 조감도와 설계 영상을 공개하고 미래 학습공간에 대한 시민 의견을 수렴한다.

축제장 내 5개 체험 미션을 완료하면 기념사진을 촬영할 수 있는 스탬프 투어와 레트로박스도 함께 진행한다.

태백시 관계자는 "이번 축제가 시민들이 배움의 성과를 함께 나누고 평생학습의 즐거움을 직접 경험하는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"며 "앞으로도 시민 누구나 일상에서 배우고 성장할 수 있도록 다양한 평생학습 기회를 확대하겠다"고 말했다.